Le spin-off de Walking Dead, World Beyond, reporté en raison d’un coronavirus

Bien qu’il ait précédemment été présenté en première le 12 avril, AMC a reporté le début de The Walking Dead: World Beyond, une série d’événements limités de deux saisons se déroulant dans le monde de la franchise zombie du réseau, The Walking Dead. Ce retard est dû à la pandémie de COVID-19 (coronavirus) en cours.

La nouvelle a été révélée pour la première fois dans un tweet qui indiquait simplement que la première était émouvante. Cependant, dans une déclaration à GameSpot, AMC a expliqué: “Dans les circonstances actuelles, nous avons décidé de reporter la première de la nouvelle série The Walking Dead: World Beyond à plus tard dans l’année.”

Alors que World Beyond a déjà terminé le tournage de sa première saison, il rejoint une liste croissante de sorties de divertissement retardées, y compris une longue liste de films à succès qui changent de date de sortie en raison de la pandémie – de Disney’s Mulan au très attendu F9: La saga rapide.

The Walking Dead: World Beyond déplace sa date de première du dimanche 12 avril à plus tard cette année.

Suivez ici pour plus de mises à jour. pic.twitter.com/1Ncc4VViUt

– TWDWorldBeyond (@TWDWorldBeyond) 20 mars 2020

Pendant ce temps, Entertainment Weekly note que la production de la saison 11 du Walking Dead original devait commencer début mai, mais a été retardée de trois semaines. Une interruption prévue d’une semaine sur la production de Fear the Walking Dead a été prolongée de deux semaines supplémentaires.

The Walking Dead: World Beyond proposera une toute nouvelle distribution de personnages, suivant un groupe de jeunes qui ont grandi dans un monde envahi par des zombies alors qu’ils s’aventurent au-delà des barrières sécuritaires de leur communauté pour la première fois. La série mettra en vedette Aliyah Royale Iris, Annet Mahendru comme Huck, Alexa Mansour comme Hope, Nicolas Cantu comme Elton et Hal Cumpston comme Silas.