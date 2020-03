Le SSD super rapide de PS5 révèle un développement de chien méchant très excité

Le dernier d’entre nous: le co-directeur de la partie 2, Kurt Margenau, travaille dur pour terminer l’exclusivité PS4, mais il a déjà les yeux rivés sur la PlayStation 5. Selon le développeur, son SSD fera un bond en avant dans les possibilités de conception de jeux.

Écrivant sur Twitter, Margenau a déclaré que le saut entre PS4 et PS5 était le plus grand de sa carrière, et les développeurs indépendants qui peuvent travailler uniquement sur la PS5 bénéficieront le plus d’avantages. Il a également souligné qu’il ne taquinait aucun projet PS5 particulier de Naughty Dog, car The Last of Us: Part 2 est le seul jeu à venir que le studio a annoncé.

Toujours en train de trébucher sur cette spécification SSD # PS5. Par exemple, les gens ne savent même pas à quel point un jeu peut être réalisé en termes de conception de jeu, en particulier pour le premier parti qui n’a pas à concevoir au plus petit dénominateur commun. De loin le plus grand saut de ma carrière. Je ne peux pas attendre.

– Kurt Margenau (@kurtmargenau) 19 mars 2020

Obligatoire: non, je ne fais pas allusion à quoi que ce soit sur lequel ND travaille, je spécule simplement sur la base de ces chiffres.

– Kurt Margenau (@kurtmargenau) 19 mars 2020

La PS5 utilise un SSD personnalisé de 825 Go, et elle peut être étendue avec l’emplacement SSD NVMe sur la console. Le stockage interne est nettement plus rapide que le disque dur de la PS4, offrant des temps de chargement une fraction aussi longtemps que l’ancien système. Avec une plus grande poussée vers des mondes sans faille et l’immersion, cela pourrait être très important pour les jeux de Naughty Dog.

The Last of Us a été lancé sur PS3 en 2013 et sorti sur PS4 l’année suivante sous le nom de The Last of Us: Remastered. Rien de tel n’a été annoncé pour sa suite, mais nous ne serions pas surpris si un port amélioré arrivait sur PS5 une fois le système lancé. La PS5 a été entièrement détaillée le 18 mars dans une présentation vidéo axée sur ses spécifications techniques.

La PS5 sera lancée cette saison des fêtes, et sa gamme de lancement n’est pas encore claire. Nous en apprendrons probablement plus à mesure que nous approchons de sa date de sortie, car Sony a tendance à avoir au moins un ou deux jeux propriétaires à côté de ses nouvelles consoles.

