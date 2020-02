Le statut d’urgence du coronavirus n’aura pas d’impact sur le GDC 2020

Il y a quelques heures, nous vous avons dit que London Breed, maire de San Francisco, Californie, États-Unis, a déclaré l’état d’urgence dans sa ville du coronavirus. À cette époque, on pensait que ce qui précède aurait un impact sur l’industrie du jeu en affectant la Game Developers Conference 2020; Cependant, la réalité est différente.

Comme l’a rapporté le Washington Post, les autorités de San Francisco continuent de soutenir les événements publics malgré l’alerte d’urgence. Ainsi, aucun cas de coronavirus n’ayant été confirmé dans cette ville, des événements tels que GDC 2020 se dérouleront comme prévu.

«Lors d’une conférence de presse [Breed] Il a invité les gens à poursuivre leurs plans, y compris à assister aux réunions. Nous voulons également vous assurer que les agences officielles sont extrêmement proactives pour assurer la sécurité et la santé des visiteurs et des résidents », a déclaré Jose D’Alessandro, directeur général de la San Francisco Tourism Association.

Que disent les organisateurs du GDC 2020 sur le coronavirus?

Mais qu’en disent les organisateurs de GDC 2020. Dans un communiqué qu’ils ont publié sur leur site Web, ils ont indiqué qu’ils attendaient toutes les nouvelles de COVID-19. Cela dit, jusqu’à présent, ils continuent à planifier le GDC 2020 au siège et aux dates prévues.

«Nous avons récemment appris l’existence de mesures préventives supplémentaires mises en place par la ville de San Francisco sur COVID-19. Localement, le California Department of Public Health; le Département de la santé publique de San Francisco et la San Francisco Tourism Association continuent de soutenir la tenue d’événements publics et continuent comme prévu », ont expliqué les organisateurs du GDC 2020.

Comme vous pouvez le voir, bien que l’état d’urgence pour le coronavirus à San Francisco ait été levé, c’est que la ville reste indemne du coronavirus. Ainsi, les autorités et les organisations impliquées dans GDC 2020 considèrent qu’il est sûr d’organiser un tel événement.

Certaines entreprises ont décidé d’abandonner leurs projets pour GDC 2020

Alors que GDC 2020 aura lieu, il y a des entreprises qui ont préféré manquer l’événement. Ce qui précède est une mesure préventive pour prévenir les infections à coronavirus et protéger la santé de votre personnel.

Sony Interactive Entertainment, Facebook et Electronic Arts figurent parmi les entreprises qui se sont démarquées pour avoir manqué GDC 2020. De plus, des équipes de développement comme Kojima Productions sont descendues du bateau de cet événement.

Le GDC 2020 aura lieu du 17 au 20 mars à San Francisco, en Californie. Vous pouvez voir toute notre couverture de cet événement si vous cliquez ici.

