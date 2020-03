Le Steam Game Festival a commencé avec plus de 40 démos gratuites!

Geoff Keighley, producteur des The Game Awards, a lancé l’année dernière une initiative pour stimuler l’industrie indépendante. Il s’agit du Game Festival, un événement qui se déroule sur Steam afin que les joueurs connaissent différents titres indépendants grâce à des démos.

Comme nous l’avons évoqué il y a quelques jours, ce fut une question de temps pour que cet événement attractif revienne sur la plateforme Valve. L’attente est enfin terminée, car le Steam Game Festival est désormais accessible à tous avec de nombreuses démos gratuites.

Que propose le nouveau Steam Game Festival?

Le Steam Game Festival est arrivé en temps opportun dans cette période où des mesures spéciales doivent être prises en raison du coronavirus. L’événement offre à tous les utilisateurs de Steam plus de 40 démos gratuites de titres de différents genres.

Pour y accéder, visitez ce lien et consultez la liste des jeux disponibles. Par la suite, il vous suffit de vous rendre sur la page de titre qui vous intéresse et de commencer à télécharger leur démo respective.

Vous pouvez les consulter avec la date limite du 23 mars, date à laquelle se terminera le Steam Game Festival. Parmi les titres proposés, vous pouvez essayer CARRION, Chicory: A colourful Tale, SkateBird, Superliminal, entre autres. Ci-dessous je vous laisse la liste complète des jeux disponibles pour l’instant:

Un espace pour le non-lié

Tournoi Aeolis

Backworlds

CARRION

Chicorée: un conte coloré

Discussion café

Curious Expedition 2

Salle de disque

Divisadero

Duster

Âmes les plus âgées

EleMetals: Death Metal Death Match!

Embr

Evan’s Remains

Filament

Histoire de jardin

Aller sous

Haven

Hazel Sky

Corps célestes

Cent jours

HyperParasite

Hache de cric

Jay et Bob silencieux: Mall Brawl

Klang 2

KungFu Kickball

Daters ultérieurs

Libéré

Lord Winklebottom enquête

Fédération Mighty Fight

Moncage

Piliers mystiques

Nouilles au néon

Opération Neverinth: Le soleil volé

Pushy et Pully à Blockland

Étancher

Raji: une épopée ancienne

Recompiler

Résolution

Arène rétrograde

Rising Hell

Roki

Elle rêve ailleurs

SkateBird

Fils de Ra

Spiritfarer

Tunche

Vigil: La nuit la plus longue

Nous sommes les gardiens

On devrait parler

Quand le passé était là

Le Steam Game Festival: Spring Edition propose des dizaines de démos téléchargeables et jouables, ainsi que d’autres jeux phares de Indie MEGABOOTH, The MIX, Day of the Devs et WINGS.

Jouez-les dès maintenant jusqu’au 23 mars à 10 h 00 HAP! Https: //t.co/KuTMJN5wxG

– Steam (@Steam) 18 mars 2020

Le Steam Game Festival est une excellente initiative car il aidera les développeurs indépendants à faire connaître leurs jeux. D’autant plus que divers événements tels que GDC 2020, Indie MEGABOOTH, WINGS et Day of the Devs ont été annulés en raison de COVID-19.

