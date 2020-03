Le streamer a été suspendu après avoir tiré avec un pistolet en pleine transmission

Les armes ne sont pas un jouet, encore moins un feu. Si nous ajoutons la tendance à attirer l’attention sur Internet en commettant des actes controversés et même stupides, nous avons une combinaison très dangereuse. Cela a été appris par un streamer et un concurrent professionnel de Call of Duty, qui a été suspendu de Twitch et expulsé de son équipe d’esports après avoir tiré une arme à feu en pleine transmission.

Selon un rapport de Kotaku, le streamer et joueur professionnel, Carl Riemer, a eu des ennuis après qu’une de ses transmissions ait décidé de manipuler une arme à feu et dont la manipulation a fini par la déclencher en tirant un coup sur le bureau qu’il utilise pour votre travail Selon la version de Riemer, il avait l’idée que l’arme n’était pas chargée, alors il a été stupéfait lorsque la balle est sortie du canon pour frapper certains objets qu’il avait près de l’endroit.

Image: Kotaku

De toute évidence, le fait a été enregistré par Twitch, une plate-forme qui a décidé de suspendre le streamer, ainsi que sa chaîne, soulignant qu’ils ne toléreraient pas de tels actes. De même, l’équipe d’esport à laquelle appartenait Riemer, SoaR Gaming, a indiqué qu’il avait décidé d’expulser le joueur parce que ce qui était causé par son comportement irresponsable était inacceptable.

Un acte irresponsable pourrait provoquer un malheur

Après avoir appris les sanctions pour son acte, Riemer a posté des excuses sur ses comptes Twitter et YouTube et a reconnu son erreur, arguant qu’il était intoxiqué lorsqu’il a décidé de manipuler l’arme à feu – en fait, dans la transmission, vous pouvez voir une canette de bière ouvert – et a noté qu’il a commis la pire erreur de sa vie.

