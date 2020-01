Le streamer Ninja le plus célèbre de Fortnite obtient son propre skin en jeu

Epic a révélé le plus célèbre du monde Fortnite streamer Ninja a maintenant son propre skin dans le jeu.

Cette tenue Ninja spéciale sera disponible à partir d’aujourd’hui sur la boutique d’articles et comprend le Edge Back Bling de Ninja, une émote de style Ninja et une pioche Dual Katanas. Ce fut la réaction de l’homme lui-même:

Je rêve d’avoir un skin dans Fortnite depuis que j’ai commencé à jouer. Aujourd’hui, mon rêve devient réalité. Obtenez le skin Ninja Fortnite dans la boutique Epic jeudi 18 h CST-dimanche 19 h N’oubliez pas d’utiliser le code NINJA! #NinjaSkin #EpicPartner pic.twitter.com/xTn9UlbkGI— Ninja (@Ninja) 15 janvier 2020

Cela fait partie de la série d’icônes d’Epic, qui apporte “la vision artistique, la personnalité et l’attitude” des meilleurs créateurs à Fortnite, et s’appuie sur les collaborations précédentes avec des artistes comme Marshmello et Major Lazer.

Êtes-vous surpris qu’il ait fallu si longtemps à Ninja pour obtenir sa propre peau dans Fortnite? Commentaires ci-dessous.

