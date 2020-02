Le streamer Pokimane fera un don de milliers de dollars pour financer des bourses esports

Il y a de plus en plus d’exemples qui montrent qu’il est possible de combiner jeux vidéo et école, même si parfois c’est compliqué, ce qui fait que certains abandonnent l’un ou l’autre projet. Imane “Pokimane” Anys le sait par sa propre expérience et pour motiver les étudiants et les joueurs à réaliser son rêve, elle a récemment annoncé qu’elle donnerait beaucoup d’argent pour financer un programme de bourses.

Il y a quelques jours, la streameuse canadienne Pokimane a révélé qu’elle était engagée dans l’éducation et voulait soutenir les gens qui, comme elle, veulent suivre leur passion dans les jeux vidéo pendant qu’ils étudient, une tâche qui représente généralement un grand défi pour Étudiants universitaires

C’est pourquoi Pokimane a fait un don de 50000 USD à l’Université de Californie à Irvine (UCI) afin de financer un programme de bourses annuel auquel les étudiants impliqués dans les esports et les jeux pourront se qualifier. Selon le communiqué émis par l’université, le don soutiendra 1 étudiant qualifié par an jusqu’à «perpétuité», car il se fera dans un compte d’investissement qui délivre entre 4% et 5%, ce qui assurera le lauréat annuel du Bourse Pokimane entre 2000 $ et 2500 $, une somme d’argent qui vous aidera certainement avec vos dépenses scolaires.

«J’adore pouvoir partager mon expérience sur la façon dont je suis arrivé là où je suis maintenant dans l’espoir que cela aidera les autres qui sont en route. Je suis particulièrement heureux de soutenir le programme esports UCI car ses étudiants se concentrent sur les jeux vidéo en plus de la recherche de leur diplôme universitaire qui, je peux dire de mon expérience, n’est pas facile! », A commenté le streamer, qui étudiait Le génie chimique tout en travaillant à la croissance de ses chaînes YouTube et Twitch, qui totalisent aujourd’hui plus de 8,5 millions de followers.

«Nous espérons que la bourse Pokimane motivera les autres à redonner à la communauté. Nous sommes inspirés par l’engagement généreux de Pokimane à promouvoir l’excellence dans les esports universitaires », a déclaré l’établissement d’enseignement.

annonçant enfin quelque chose sur lequel je travaille depuis des mois ^ _ ^

je parraine quatre boursiers @StemAdvantage et j’ai créé la “bourse Pokimane” avec @UCIEsports, qui sera décernée chaque année! 👨‍🎓👩‍🎓

détails @ https://t.co/j68A0Rnvb5 pic.twitter.com/kTGiEZcmtm

– pokimane (@pokimanelol) 13 février 2020

Que pensez-vous de cette réalisation de Pokimane? Êtes-vous un adepte de ce streamer? Êtes-vous un passionné d’esports? Dites-le nous dans les commentaires.

Pokimane a donné plus à parler récemment, car l’une de ses danses est officiellement arrivée à Fortnite et tous les utilisateurs peuvent l’obtenir. Vous pouvez en savoir plus sur la scène e-sport en consultant cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.