Le studio créateur de Xenoblade Chronicles compte déjà plus de 200 employés

Il y a plus de deux décennies et après les coupes budgétaires et les difficultés rencontrées lors du développement de Xenogears, le projet mené par Tetsuya Takahashi, ambitieux dès le départ, était voué à l’échec. Cependant, grâce à la fondation de Monolith Soft en 1999 et au soutien de diverses entreprises, le créateur et ceux qui l’ont suivi ont pu capturer sa proposition de mèches, de philosophie et de psychologie dans de grandes séries de RPG telles que Xenosaga et Xenoblade. Justement, ce dernier a permis au studio de se positionner et de disposer aujourd’hui du plus grand staff de son histoire.

Un rapport de Siliconera a révélé que Monolith Soft, une étude qui appartient à Nintendo depuis 2007, compte actuellement 234 employés, la plus grande main-d’œuvre de son histoire. Précisément, c’est le début de la relation avec Nintendo qui a cimenté la nouvelle étape réussie que connaît le studio, qui a obtenu son premier grand résultat avec les débuts de Xenoblade Chronicles pour Wii en 2010, l’un des meilleurs RPG contemporains et le début d’une franchise qui avait des livraisons sur Wii U et une deuxième partie sur Switch.

Monolith Soft a participé à la création de Zelda: Breath of the Wild

Après le succès et la reconnaissance obtenus par Xenoblade Chronicles, Monolith Soft a commencé une phase d’expansion de sa main-d’œuvre qui, avant ce jeu, comptait moins de 100 travailleurs. La qualité montrée dans le prochain épisode de la franchise, Xenoblade Chronicles X, a valu la participation du studio au développement d’environnements pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De là a suivi le développement et les débuts de Xenoblade Chronicles 2.

Enfin, les informations indiquent qu’après la confirmation de sa participation au développement de Zelda: Breath of the Wild 2 et d’un nouveau RPG, Monolith Soft a recruté plus de personnel pour dépasser 200 employés.

Xenoblade Chronicles 2 est disponible sur Nintendo Switch et sur ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au dernier opus de Monolith Soft.

