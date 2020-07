Le studio de LA Noire travaille sur un jeu VR triple-A pour Rockstar

Annonces :

Le développeur de LA Noire Video Games Deluxe travaille sur un tout nouveau titre de réalité virtuelle triple-A en monde ouvert pour Rockstar.

C’est selon un post de la société sur LinkedIn la semaine dernière – tel que repéré par les utilisateurs sur les forums GTA – dans lequel le studio a célébré avoir passé sept ans à travailler exclusivement pour le constructeur de Grand Theft Auto. La société embauche un certain nombre de rôles dans son studio de Sydney, notamment des programmeurs seniors, des programmeurs de moteurs, des concepteurs et des animateurs.

Il n’y a aucune indication s’il s’agit d’une toute nouvelle propriété intellectuelle ou d’une partie d’une franchise Rockstar existante. Le jeu est potentiellement l’un des 93 titres que la société mère de Rockstar, Take-Two, espère lancer d’ici la fin de l’exercice 2025. 72 d’entre eux sont configurés pour la console, le PC et les plateformes de streaming.

LA Noire a été lancée sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360 en 2011, avant que Video Games Deluxe n’apporte le titre à Nintendo Switch l’année dernière. La firme a également réalisé une retombée VR du jeu de détective – The VR Case Files – en 2019.











