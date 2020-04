Le studio Monster Boy avait des idées pour un jeu d’aventure Duck et avait fière allure

Patoaventuras est l’une des propriétés les plus appréciées par beaucoup et nous a déjà donné de grandes aventures dans le monde des jeux vidéo. Cela dit, les titres NES et leur remasterisation n’ont peut-être pas été le seul jeu de la série. Nous disons cela depuis que le studio Monster Boy a travaillé sur un jeu DuckTop qui avait l’air incroyable.

Dans le cadre d’une farce d’avril, FDG Entertainment, la société qui a distribué Monster Boy, a déclaré qu’il travaillait aux côtés d’Atelier sur un nouveau jeu DuckTales. Peu de temps après, il a révélé que c’était un projet sur lequel ils avaient travaillé, mais qu’ils n’avaient pas réussi à obtenir la licence Disney.

Notez que la publication Twitter comprenait plus de texte. Ce que nous voulons dire, c’est qu’ils ont également partagé quelques images du projet. Comme vous le verrez, cela allait être une aventure de plate-forme qui semble très attrayante tout en respectant le style artistique du plus récent dessin animé de Patoaventuras.

Vous pouvez voir les images ci-dessous:

Surprise! Nous sommes heureux d’annoncer notre nouveau projet de jeu #DuckTales QuackShots avec notre partenaire de développement #MonsterBoyGame Game Atelier! pic.twitter.com/iQfmnwLcPH

– FDG Entertainment (@FDG_Games) 1 avril 2020

Merci pour les commentaires écrasants sur nos écrans #DuckTales Quackshot. Nous avons travaillé dur sur un terrain légitime pour Disney, mais malheureusement, nous n’avons jamais obtenu la licence. Il aurait été dommage d’enterrer le matériel, il est donc devenu cette année #AprilFools. Peut-être qu’un jour, Disney reconsidérera? pic.twitter.com/oLzikKds4u

– FDG Entertainment (@FDG_Games) 1 avril 2020

Même l’équipe d’animation de Patoaventuras a adoré l’idée.

Comme vous pouvez l’imaginer, ces images sont devenues virales et ont atteint les yeux de beaucoup. Certaines des personnes qui les ont vues sont des personnes qui ont travaillé sur Patoaventuras et qui ont adoré.

Par exemple, Frank Angones, producteur exécutif de Patoaventuras, a déclaré qu’il aimerait que quelque chose comme ça se réalise. D’autre part, Bobby Moynihan, membre de l’équipe créative de Patoaventuras, a expliqué qu’il était excité de penser que c’était quelque chose de réel.

A été vraiment excité pendant une seconde.

– Bobby Moynihan (@bibbymoynihan) 1 avril 2020

Et qu’avez-vous pensé de ce projet? Auriez-vous aimé que cela se réalise? Dites-le nous dans les commentaires.

