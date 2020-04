Le studio Striking Distance de PUBG Corp comptera 130 employés

9 avril 2020 – 10h44

Le nouveau studio Striking Distance de PUBG Corp à San Ramon en Californie a pour objectif de toucher 130 personnes lors de son recrutement.

C’est selon le directeur du développeur Glen Schofield (photo), qui a récemment déclaré à VentureBeat que la tenue s’approchait de 80 membres du personnel avec encore 40 ou 50 postes à combler. L’ancien directeur général viscéral Steve Papoutsis a été embauché à Striking Distance en juillet 2019.

Striking Distance a été annoncé en juin 2019 avec l’ancien chef de Sledgehammer et Visceral Schofield à la barre. Cela fait suite au vétérinaire de développement laissant Sledgehammer avec son co-fondateur Michael Condrey pour occuper un poste de directeur chez l’éditeur Activision. Il n’y avait aucune nouvelle de ces rôles, mais au début de 2019, Condrey est apparu pour diriger le nouveau studio de 2K dans la Silicon Valley avant que Schofield rejoigne PUBG Corp cet été.

“Nous avons plus de 70 [members of staff]”, A déclaré Schofield.

“Nous approchons rapidement des 80. Il nous reste encore beaucoup à embaucher, 40 ou 50 personnes de plus, dans toutes sortes de disciplines. Nous embauchons même à travers le travail depuis la période de la maison. En fait, nous a fait trois offres cette semaine. Nous interviewons toujours des gens via Zoom et ce genre de choses. “

On ne sait pas encore sur quoi Striking Distance travaille, Schofield disant que l’accent a été mis sur la construction du studio.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.