Le studio Super Lucky’s Tale a maintenant considérablement réduit son personnel à temps plein

Les choses ne vont malheureusement pas trop bien pour Playful Studios, l’équipe qui nous a récemment présenté le charmant New Super Lucky’s Tale sur Nintendo Switch. Il s’agit d’une version retravaillée du titre de lancement de la Xbox One X. Le studio a annoncé qu’il avait désormais considérablement réduit son personnel à temps plein, car les ventes de l’original et du jeu retravaillé n’étaient probablement pas à la hauteur des attentes. Voici plus de détails des fondateurs de Playful.

«Depuis 2012, nous avons eu l’incroyable opportunité de collaborer avec certains des développeurs les plus talentueux de notre industrie, pour créer des jeux IP uniques et appréciés et des jeux originaux chéris. Nous avons créé et expédié plusieurs titres sur une gamme de plates-formes à des millions de joueurs dans le monde, et nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par nos équipes en cours de route. Pendant ce temps, nous avons pris des risques importants pour développer notre studio, nous avons osé rêver grand et nous avons travaillé dur pour saisir ces opportunités incroyables avec nos amis.

Les changements continus sur le marché mondial du jeu vidéo nécessitent que Playful fasse évoluer son approche du développement et de la production de nos projets actuels et futurs. Le studio pivotera vers un modèle de production plus rationalisé basé sur le développement de jeux distribués et des équipes dynamiques basées sur des projets.

Dans le cadre de cette transition dans notre modèle d’exploitation, nous avons pris la décision extrêmement difficile de réduire considérablement notre personnel à temps plein, à compter d’aujourd’hui. Nous avons vraiment le cœur brisé de nous séparer de bon nombre de nos amis et collègues. Ce sont des gens qui ont investi leur cœur dans chaque jeu créé par Playful, qui nous ont soutenus et nous ont soutenu à chaque étape du processus, et ont vraiment fait de ce studio ce qu’il est aujourd’hui. Nous travaillerons en étroite collaboration avec chaque personne touchée par cette transition pour l’aider à progresser.

