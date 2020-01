Le studio Xbox Ninja Theory révèle le projet expérimental d’horreur Project Mara

23 janvier 2020 – 10h30

Le développeur derrière Hellblade Ninja Theory a révélé un jeu expérimental qui embrasse apparemment la «terreur mentale».

Annoncé avec une bande-annonce (ci-dessous), le studio dit que ce jeu explorera “de nouvelles façons de raconter des histoires” et tentera de recréer “les horreurs de l’esprit aussi précisément et réaliste que possible”.

Cela fait suite à la sortie en 2017 du développeur Hellblade: Senua’s Sacrifice, qui traitait des thèmes de la santé mentale et mettait en vedette un personnage traitant de la psychose. Une suite à ce jeu, surnommée Senua’s Saga, est en passe d’être annoncée aux Game Awards 2019.

La Hellblade originale a prouvé que le niveau intermédiaire de développement – un talent triple-A avec un budget limité – pouvait vraiment fonctionner. Le jeu a vendu plus d’un million d’unités au cours de sa première année dans la nature et a collecté 50000 $ pour l’association caritative Mental Health America en août 2018.

Ninja Theory a révélé qu’il travaillait sur un autre projet qui traitait des problèmes de santé mentale en octobre 2019, affirmant que le studio collaborait à nouveau avec Paul Fletcher de l’Université de Cambridge. Il est probable que le projet Mara fasse partie de ce partenariat en cours.

À l’E3 2018, le géant Xbox Microsoft a annoncé qu’il achetait Ninja Theory. Le studio travaille également sur Bleeding Edge, qui a été annoncé lors de l’E3 suivant.

