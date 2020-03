Le succès de Naughty Dog “est dû en grande partie aux poches profondes de Sony”, explique l’ancien développeur

Un vétéran de Naughty Dog a parlé de la culture crunch du studio et de son séjour là-bas.

En réponse à un rapport de Kotaku qui parle de Le chien méchantLa culture non durable du crunch, et comment le studio pousse encore plus fort pour The Last of Us: Part 2, l’ex-Naughty Dog et animateur vétéran, Jonathan Cooper, a donné un petit aperçu de son passage au studio.

Cooper, qui faisait partie de l’équipe «d’animateur d’histoire» du studio, a déclaré que sa semaine de travail durait en moyenne 46 heures, ce qui atteignait parfois près de 55 heures, mais pas plus.

“La vérité est que je n’ai pas de terrible histoire de crise”, a écrit Cooper sur Twitter. «L’équipe de l’histoire est super organisée et nous avons réagi à tout ce qui nous a été lancé. Cela ne veut pas dire que les autres ne souffraient pas. “

Parmi ces «autres», comme l’a dit Cooper, il y avait un animateur de gameplay qui a dû resserrer la démo présentée en septembre de l’année dernière.

“Pour la démo montrée en septembre dernier, les animateurs de gameplay ont crunch plus que je n’ai jamais vu et ont nécessité des semaines de récupération par la suite. Un de mes bons amis a été hospitalisé à ce moment-là en raison d’un surmenage. Il lui restait encore plus de six mois. Il y en a eu d’autres depuis », se souvient Cooper.

“Il y a des histoires ND pires que cela, mais comme tout sur mon twitter, je me concentre sur l’animation. Pour les fans de TLOU2, le jeu devrait être parfait avec une animation de pointe. Je ne recommanderais tout simplement à personne de travailler chez Naughty Dog avant de donner la priorité à la rétention des talents », a-t-il poursuivi.

Cela fait partie de la raison pour laquelle Cooper a quitté le studio et pourquoi Sony a dû retarder The The Last of Us: Part 2. Selon Cooper, tout revient à la rétention des talents.

«La raison pour laquelle j’ai quitté, c’est parce que je veux seulement travailler avec les meilleurs. Ce n’est plus Naughty Dog. Leur réputation de crise à Los Angeles est si mauvaise qu’il était presque impossible d’embaucher des animateurs de jeux sous contrat chevronnés pour clôturer le projet. En tant que tels, nous avons fait le plein d’animateurs de films », a-t-il expliqué.

«Bien que super talentueux, ils n’avaient pas le savoir-faire technique / design pour assembler des scènes. De même, l’équipe de conception s’est envolée avec des juniors pour compenser l’attrition des rôles clés. Chaque aspect de la fin de ce match a pris beaucoup plus de temps en raison du manque d’expérience de jeu dans l’équipe. »

Dans cet esprit, Cooper pense que le soutien financier de Sony est ce qui permet à Naughty Dog de prospérer et d’avoir des jeux de retard de puissance jusqu’à ce qu’ils soient presque parfaits.

“En fin de compte, les jeux linéaires de ND ont une formule et ils mettent au point la merde hors d’eux. Bien que talentueux, leur succès est dû en grande partie aux retards de financement des poches profondes de Sony plutôt qu’à la seule compétence. Une équipe plus expérimentée aurait expédié TLOU2 il y a un an », a-t-il déclaré en terminant.

The Last of Us: Part 2 sortira le 29 mai. Cliquez sur le lien en haut pour le rapport complet de Kotaku.