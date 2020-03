Le succès d’Outward et de Pathfinder montre le grand intérêt qu’il y a pour le rôle traditionnel des acteurs

Koch Media célèbre les bonnes ventes des deux jeux de rôle, qui peuvent désormais être achetés ensemble.

Par Elena Fever / Mis à jour le 22 mars 2020 à 21h19 commentaires

Si vous avez déjà communiqué il y a quelques joursVers l’extérieur, le jeu de rôle Nine Dots Studio, avait atteint les 600 000 exemplaires vendus et que Pathfinder, la fantaisie isométrique, avait réussi à surmonter sa campagne dans Kickstarter pour façonner son deuxième épisode, il est maintenant temps d’unir nos forces pour révéler une réalité:intérêt pour le rôle traditionnelil est toujours en vigueur.

De votre distributeur,Koch Media, voulait souligner la tendance et mettre en évidence la somme non négligeable de1,2 million d’exemplaires vendusà travers le monde: “Nous constatons un intérêt et une popularité grandissants du public pour les cRPG classiques et d’autres innovations du genre.” Cela a été exprimé par le directeur marketing de l’entreprise, Mario Gerhold.

Les deux sont en vente sur Steam.Ces chiffres montrent clairement que “beaucoup de joueurs d’aujourd’hui veulent être plongés dans des intrigues, se laisser emporter par l’histoire et avoir la possibilité deétablir des liens émotionnels avec vos personnageset les jeux de rôle sont la meilleure méthode pour offrir ces expériences “, des caractéristiques qui incluent le genre sous toutes ses formes et perspectives.

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion d’essayer ces deux titres, maintenantc’est un bon momentcar ils sont en promotion sur Steam avec une remise dejusqu’à 60%. Et si vous ne décidez pas, nous vous laissons ici les analyses d’Outward et Pathfinder afin que vous puissiez connaître les derniers détails de ces RPG à succès.

