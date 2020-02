Le succès du film sonique est reconnu par le scénariste détective Pikachu

Il est toujours bon que les franchises de jeux vidéo emblématiques réussissent bien, et bien que l’industrie soit due à Sonic the Hedgehog, c’est un plaisir de savoir que le hérisson bleu réussit au cinéma et peut-être que cela pourrait être le début de Un retour au premier plan. Le film de Sonic est devenu le plus réussi du mois et cela commence à être reconnu par la scène cinématographique.

Comme rapporté par Tomatazos, le succès du film Sonic donne déjà de quoi parler et le scénariste du détective Pikachu, une autre des grandes adaptations d’une franchise liée au jeu vidéo, en a profité pour féliciter le film et tous ceux qui ont participé. dans le. À travers une publication sur son compte Twitter officiel, Benji Samit, scénariste, avec Dan Hernandez, du détective Pikachu, a félicité toutes les personnes impliquées dans la réalisation du film Sonic et dans un geste admirable, a reconnu que le film de Le hérisson bleu avait vaincu le film auquel il avait participé et qui à l’époque était considéré comme un exemple à suivre pour de telles adaptations.

Félicitations, @fowltown, @rejectedjokes, @JimCarrey, et tous les autres qui battent équitablement, légalement et incontestablement notre doux petit Pikachu. En tant que fan ringard, je suis juste heureux de vivre cette année d’adaptations de jeux vidéo impressionnantes! https://t.co/4AMT3hi2CE

– Benji Samit (@BenjiSamit) 16 février 2020

Si vous ne le savez pas ou n’avez pas osé le voir, le film Sonic a été un succès au box-office et devant les critiques, en fait à Tomatazos il a 89% et les revenus générés dans les premiers jours après la première ont été suffisants pour battre Birds of Prey.

