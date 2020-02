Le sujet fait face à 9000 frais pour la vente de comptes Steam et d’autres services

Les entreprises qui possèdent des magasins et des services de distribution de jeux, tels que Steam, protègent leurs consommateurs de différentes manières. Malgré cela, il y a des gens qui essaient de tirer parti de l’utilisation de ces services par des méthodes illégales face aux politiques de l’entreprise.

La vente de comptes est l’une des pratiques les plus suivies par les entreprises. Malgré cela, il y a des gens qui créent illégalement une entreprise avec ces services. Un exemple clair est celui d’un homme de 24 ans, originaire de Pologne, qui fait face à plus de 9 000 frais pour la vente de comptes de services de jeux vidéo.

Selon les détails, le jeune homme a gagné plus de 260 000 $ US avec la vente de comptes entre 2014 et 2018. L’accusé trompait la plupart du temps ses victimes, sa méthode consistant à proposer le même compte au plus grand nombre de joueurs possible. .

Dans le cas de Steam et d’autres plateformes, il existe des mesures de sécurité qui gèrent l’accès d’un nombre limité d’utilisateurs au même compte ou à partir d’appareils différents. Ainsi, les joueurs qui ont acheté un compte n’ont pas pu y accéder et ont été bloqués des services.

Pendant ce temps, le sujet a gardé tous les gains. Pour cette raison, l’homme encourt une amende et la possibilité d’aller en prison. Pour rendre son commerce illicite plus attractif, le jeune homme a acheté des jeux aux éditions numériques pour augmenter la valeur des comptes.

Plus tard, j’ai essayé de les vendre aux enchères dans divers endroits. En vertu de la loi sur le droit d’auteur et les droits connexes, l’homme pourrait passer jusqu’à 5 ans en prison. Les rapports indiquent que les avoirs du défendeur d’une valeur de 34 000 USD ont été confisqués avant l’amende qu’il recevra.

Pour l’instant, il n’y a plus de détails sur cette affaire, nous ne savons donc pas quels autres services l’homme utilisait pour arnaquer et gagner de l’argent. On ne sait pas quelle sera sa dernière phrase, mais nous aurons probablement plus d’informations dans les prochains jours.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un cas similaire. Auparavant, Riot Games a poursuivi le sujet pour trafic de comptes League of Legends. De plus, un marché de vente illégal de Pokémon GO pour plus de 100 USD a vu le jour.

