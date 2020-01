Le Super Tennis vient de changer, mais ce n’est pas celui que vous pensez

Super Tennis est incontestablement l’une des meilleures simulations du sport jamais créées et, malgré le temps, elle parvient toujours à l’emporter sur la plupart des autres jeux de tennis sortis depuis.

Bien que ses visuels 2D et ses effets en mode 7 puissent sembler primitifs aujourd’hui, c’est toujours un jeu fantastiquement jouable – c’est pourquoi nous étions si heureux qu’il ait été inclus dans l’abonnement Nintendo Switch Online.

Vous pouvez donc imaginer à quel point nous étions intéressés de voir le nom «Super Tennis» apparaissent sur le Switch eShop. Cependant, ce n’est pas le classique SNES de Tonkin House, mais un nouveau jeu sans rapport créé par le studio indépendant Ultimate Games. Ce n’est pas non plus le premier jeu à partager le nom – il y avait un Super Tennis sur le Sega Master System bien avant l’apparition de l’itération SNES.

Voici quelques informations:

Aimez-vous l’action rapide et l’esprit sportif? Choisissez Super Tennis pour participer à des matchs passionnants! Jeu vraiment facile, rapide et divertissant pour tout le monde.

Tapez simplement au bon moment pour lancer la balle sur le court! Des matchs rapides et amusants vous attendent dans des villes comme Tokyo, Berlin, New York et Londres. Débloquez de nouveaux personnages pour jouer et participer à différents modes de jeu.

Étrangement, la page eShop répertorie Super Tennis en solo, ce qui, nous le supposons, est une erreur – nous allons contacter le développeur et le confirmer. Un jeu de tennis en solo ne nous semble pas très amusant.

Super Tennis (pas celui-là) sera lancé le 27 janvier et vous coûtera 5,99 $.

