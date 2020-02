Le support client de Nintendo va au-delà des attentes pour le Game Boy Busted de la grand-mère de 95 ans

© Nintendo Life

Une histoire a fait surface en ligne au cours des derniers jours racontant l’histoire d’une grand-mère de 95 ans au Japon qui a reçu une réponse assez réconfortante de l’équipe de support client de Nintendo.

La fille de la grand-mère, Kuniko Tsusaka, 70 ans, a partagé l’histoire dans une récente édition imprimée du journal japonais Asahi Shimbun. Elle note que sa mère avait toujours son Game Boy avec elle pour profiter de jeux de Tetris, mais quand elle a atteint l’âge de 95 ans, sa santé a commencé à décliner et son Game Boy a cessé de travailler.

Kuniko a eu du mal à trouver des magasins vendant de nouveaux Game Boys ou n’importe où qui pourrait réparer le système défectueux dans sa ville natale de Chiba, mais son fils a mentionné que Nintendo offrait un excellent service client. Il se trouve que lorsque son fils a utilisé l’expression “ kami taiou ” (神 対 応), qui signifie “ soutien divin ” ou “ interaction divine ” pour décrire cet excellent service, Kuniko a mal compris, pensant qu’il avait en fait prononcé le mot “ kami ” (紙) ce qui signifie «papier» (merci, Kotaku).

Cela a amené Kuniko à envoyer le Game Boy de sa mère à Nintendo par la poste, avec une lettre écrite. En moins d’une semaine, elle a reçu une réponse de l’équipe de support client de Nintendo, qui a déclaré qu’elle n’avait pas non plus les pièces nécessaires pour réparer la machine. Au lieu de cela, ils ont trouvé un tout nouveau Game Boy dans un entrepôt et l’ont envoyé avec une lettre qui souhaitait à la grand-mère une longue vie.

95 95 歳 で ゲ ー ム ボ ー イ を 楽 し む お ば あ ち ゃ ん と 任天堂 の 「神 対 応」 な ら ぬ 「紙 対 応」 に 朝 か ら ほ っ こ り。 pic.twitter.com/A。 犬 犬 S n n S n

La grand-mère affectueuse de Tetris a vécu jusqu’à ce qu’elle atteigne 99 ans. Kuniko a dit: “Dans le ciel, elle est reconnaissante, je pense.”

.