Le Switch a été mis à jour et ici nous vous expliquons ce qui a changé

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

13/04/2020 20:12

Donc, à l’improviste, le Nintendo Switch il a été mis à jour vers la version 10.0.0. et apporte avec elle plusieurs changements intéressants. Ici, nous vous racontons en détail chacune de ses actualités.

Ajout d’une fonctionnalité de signets à la section des nouvelles.

Le nombre de favoris a été porté à 300.

Une connexion Internet est requise pour visualiser les nouveaux objets favoris.

Les éléments favoris de la section des nouvelles ne peuvent plus être consultés s’ils ne sont plus disponibles.

Ajout d’une option pour transférer des informations logicielles entre le système et une carte SD.

Les utilisateurs peuvent désormais transférer des logiciels téléchargeables, télécharger des données et du contenu téléchargeable de la mémoire système vers une carte SD et vice versa.

Ajout d’une option pour reconfigurer les boutons de contrôle.

Vous pouvez modifier les réglages individuels des leviers de chaque commande.

Vous pouvez maintenant enregistrer vos paramètres favoris dans les paramètres système.

Les paramètres personnalisés sont stockés dans le système.

Joy-Con, Pro Controller et Nintendo Switch Lite peuvent être configurés. Cette fonction n’est pas disponible pour les autres commandes.

Jusqu’à cinq configurations de contrôle peuvent être stockées sur chaque commutateur.

Une nouvelle section a été ajoutée dans les paramètres utilisateur.

L’option permettant d’afficher “Activité de jeu vers:” et “Supprimer l’activité de jeu” a été déplacée des paramètres d’amis vers les nouveaux paramètres d’activité de jeu.

Six nouvelles icônes Animal Crossing: New Horizons ont été ajoutées à votre profil.

Ajustements généraux de stabilité et améliorations de l’expérience utilisateur.

Source: Nintendo

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













