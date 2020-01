Le Switch OS est un désastre. Qu’aimeriez-vous le plus y ajouter?

Bien que génial avec son logiciel, à la manière typique de Nintendo, le Switch laisse beaucoup à désirer avec son système d’exploitation. Inexplicablement, ses fonctionnalités simplifiées laissent en quelque sorte une expérience utilisateur pire que celle que nous avions sur la 3DS et la Wii U. Les informations et la personnalisation sont plus difficiles d’accès ou tout simplement pas disponibles du tout. Les dossiers, un navigateur Internet, les thèmes et bien plus sont tous absents des anciens systèmes. Nintendo a deviné, probablement à juste titre, qu’ils n’ont franchement pas besoin d’une expérience utilisateur robuste (ou même compétente) du côté du système d’exploitation pour que les joueurs mangent le Switch. À la fin de la journée, nous sommes tous ici pour les jeux Nintendo, et l’impossibilité de les organiser dans des dossiers est ennuyeux, mais je doute que cela ait coûté à Nintendo des ventes de Switch. C’est quand même agréable de rêver. Si vous pouviez ajouter une fonction au Switch OS, que choisiriez-vous?

Je ramènerais les journaux d’activité détaillés de la 3DS et de la Wii U. Vous pouviez voir exactement combien de temps vous aviez passé dans un jeu, à la minute près, et organiser les titres par temps de jeu total, temps de jeu moyen, ou même le premier jour a ajouté le jeu. Il se peut que vous ne puissiez pas faire grand-chose avec ces données, mais il est amusant de voir exactement combien de temps vous êtes sorti d’un jeu. Le commutateur nous limite inexplicablement à afficher les totaux de temps de jeu qui se mettent à jour par incréments de cinq heures, et uniquement pour vos vingt derniers jeux joués. Les données sont clairement suivies, juste affichées de manière incomplète. Pourquoi est-ce comme ça? Je n’ai aucune idée.

Quelle fonctionnalité ajouteriez-vous au Switch OS? Il y a beaucoup de choix, alors réfléchissez-y, puis sonnez dans les commentaires.