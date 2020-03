le SXSW est annulé après plus de 30 années ininterrompues

Cette année, les panels de Reggie Fils-Aime, ancien président de Nintendo Amrica, et Sonic the Hedgehog allaient être accueillis

Le SXSW 2020 a été annulé par crainte decoronavirus. La ville d’Austin, où cela dure depuis plus de 30 ans, a décidé de prendre des précautions et de ne pas encourager la congrégation de milliers de personnes.Sud par sud-ouest, nom long de l’événement, et différentes conférences de films, de médias interactifs et de musique et sa croissance a augmenté ces dernières années.

Avec une grande tristesse, les organisateurs ont communiqué la décision via les réseaux sociaux: la ville d’Austin, au Texas, a décidé d’annuler les SXSW et SXSW EDU en mars, en suivant fidèlement les ordres du maire. Nous sommes dévastés de devoir donner ces nouvelles etc’est la première fois en 34 ansCe spectacle ne continue pas. Un autre des festivals qui s’ajoute aux centaines d’annulations annoncées et prévues dans les derniers jours.

Sega a confirmé que transférer les nouvelles de Sonic the Hedgehog en avrilEn ce qui concerne les jeux vidéo, l’événement de cette année allait présenter une importanteReggie Fils-Aime, président de la division américaine de Nintendo, le 16 mars, ainsi que le panel annuel de Sonic the Hedgehog le 20 mars. Ce dernier est l’endroit où Sega fait ses principales annonces sur le célèbre jeu vidéo hérisson, ils ont donc déjà confirmé quepassera à un nouveau formaten avril.

SXSW cherche un moyen de reprogrammer l’événement et travaille à fournirune expérience virtuelle en ligne dès que possible, afin qu’au moins ils continuent d’être présents en 2020. Une réalité que nous avons analysée hier dans un rapport sur ce que la panne des coronavirus signifie pour l’industrie du jeu vidéo.

En savoir plus sur: Coronavirus, Event et Sonic.

.