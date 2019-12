Le syndrome d'amour des infirmières et la dépendance à l'amour des infirmières pour le changement de cap vers l'ouest le 26 décembre

Vous cherchez une romance plus torride sur votre Nintendo Switch? Une série préférée des fans fait maintenant son chemin du Japon!

Degica Games a révélé que les deux Syndrome de l'amour infirmier et Infirmière Love Addiction sortira sur Nintendo eShop à l'ouest le 26 décembre 2019. Le jeu suit les exploits de plusieurs infirmières débutantes, alors qu'elles découvrent le sens de l'amour, de l'âge adulte et de la médecine.

Découvrez les bandes-annonces en anglais et les descriptions des deux titres ci-dessous, gracieuseté de Gematsu:

Sur

Dans un Japon fantastique, où l'amour féminin est la norme, et une infirmière peut guérir les autres d'un simple toucher des mains…

Rencontrez la joyeuse Kaori Sawai, fraîchement sortie de l'école d'infirmières, alors qu'elle rejoint l'hôpital de Yurigahama. Survivre à une expérience de mort imminente alors qu'elle était enfant lui a laissé le désir de devenir infirmière et de «mains guérisseuses» qui lui permettent de soulager la douleur des patients en les touchant simplement.

Écrit par les infirmières de la vie réelle Sakura Sakura et Madoka Madoka, Nurse Love Syndrome partage le même monde que Nurse Love Addiction. En se concentrant sur les jeunes adultes sortant de l'école, guidez Kaori dans son histoire de croissance, d'amour et de médecine.

Principales caractéristiques

Quirky Cast – De l'infirmière en chef stricte Hatsumi Otsuka, la grande soeur Yasuko Yamanouchi, et l'école d'infirmières senpai Nagisa Fujisawa, au patient hostile Sayuri Sakai, le lycéen mignon à la recherche Ami Asada, et le mystérieux maître de la salle 310, le casting de personnages originaux définiront tous la croissance de Kaori.

Plusieurs fins – Laissez vos choix décider comment Kaori développera sa relation et menez-la à l'une des 20 fins ou plus, de l'amour doux ou des passions plus sombres.

Édition complète – Nurse Love Syndrome comprend tout le contenu du jeu mis à jour Nurse Love Syndrome Re: Therapy sorti au Japon, pour que vous puissiez profiter de l'édition définitive de l'amour et des soins infirmiers.

Talents voix

Kaori Sawai (doublé par Asumi Kana)

Hatsumi Otsuka (doublé par Eri Kitamura)

Nagisa Fujisawa (doublé par Yoko Hikasa)

Sayuri Sakai (doublé par Asami Imai)

Yasuko Yamanouchi (doublé par Yumi Hara)

Ami Asada (doublé par Manabi Mizuno)

Mayuki Wakamoto (doublé par Ayane Sakura)

Sur

Suivez Asuka Osachi, une fille endiablée qui se prépare à devenir infirmière à l'école d'infirmières de Teito. Vivez son histoire avec ses camarades de classe alors qu'ils découvrent l'amour, la médecine et l'âge adulte.

Asuka Osachi, une fille sourde et facile à vivre, est diplômée de l'école secondaire et s'inscrit à l'école d'infirmières de Teito avec sa sœur cadette, Nao. Avec leurs deux camarades de classe Itsuki et Sakuya et leur instructeur Kaede, les filles découvriront ce que signifie être adulte… et infirmière. Ils riront et pleureront ensemble pendant qu'ils traverseront cette période déroutante de leur vie.

Décidez comment Asuka et ses amis passeront leurs trois années à l'école d'infirmières de Teito!

Principales caractéristiques

Branche des arcs d'histoire et des fins multiples selon vos choix.

L'amour doux-amer entre les jeunes femmes en fleurs.

Caractères uniques et arrondis.

Illustrations romantiques mettant en scène des adolescentes en route vers l'âge adulte.

Des points d'intrigue inattendus et surprenants qui vous permettront de lire jusqu'à la fin.

L'équivalent du roman visuel des urgences: la vie, l'amour et la médecine.

Jeter

Asuka Osachi (doublé par Azumi Asakusa)

Nao Osachi (doublé par Ai Kakuma)

Itsuki Amatou (doublé par Yumi Hara)

Sakuya Takeda (doublée par Yukari Tamura)

Kaede Ohara (doublé par Asami Imai)

