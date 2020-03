Le syndrome de la cabane dans les arbres

“D’autres intérêts apportent d’autres perspectives, d’autres formes et d’autres pensées. Tôt ou tard, vous devez quitter la cabane dans les arbres et être une personne.”

Il y a une expérience bien connue dans laquelle vous mettez quelques chimpanzés dans une pièce avec une échelle qui a un délicieux bouquet de bananes sur le dessus (bouquet? Main? Bananes, je sais quoi). Quand l’un des singes s’approche pour essayer d’attraper le fruit, les rochers sont tous avec de l’eau glacée. Répétez le stimulus jusqu’à ce qu’ils reçoivent le message, puis présentez un singe qui ne sait pas de quoi il s’agit. Vous déconnectez l’eau. Le nouveau essaie de grimper sa banane mais le reste le coupe et le bat. Il y a une leçon à tirer de tout cela.

Dans la cour de récréation, tous les enfants avec Gameboy se rencontrent au même endroitMa première console ne se souvient pas si c’était la PlayStation ou la Nintendo64, mais j’avais les deux. Nintendo, sans aller plus loin, était l’édition spéciale de Pikachu, mais avant de jouer à ces consoles, je me souviens avoir découvert la NES d’une pièce à côté de la cuisine chez mes grands-parents. Il avait Green Beret, Metroid, Super Mario Bros, Excite Bike et un autre jeu sur un enfant qui rêvait et allait dans un lieu de fantaisie et d’illusion. Je ne sais pas comment s’appelait ce jeu, mais le fait est qu’il a passé de nombreuses fois devant cette console étant enfant. J’aimais aller chez un ami d’école parce qu’il avait une Super Nintendo, et je ne me souviens de lui que parce que je sais qu’il ne jouait pas aux Tortues Ninja chez moi. L’image de Mario jetant Bowser comme s’il était un marteau olympique est accompagnée d’une ombre. Mon frère et moi avons dévoré les consoles PlayMana, Nintendo Accin, Micromana et Hobby; Quand je quitte la classe, je me souviens être allé au kiosque pour demander si le nouveau numéro était déjà parti. Voyons les DVD inclus avec le magazine et n’oublions jamais la sensation de cette compilation de Hobby Consoles de l’E3 de 2005, lorsque Gears of War, Killzone 2 et de nombreux autres jeux ont été présentés qui pointaient vers un avenir qui semblait sorti d’un rêve. Nous avons tellement aimé regarder les jeux de ces disques que, pendant un certain temps, nous avons enregistré nos jeux sur VHS, pionniers, et sûrement, chez mes parents, il y a des cassettes avec des images de Pokmon Snap, Super Smash Bros.et Pokmon. Stade avec ma bien-aimée Mew au niveau 100. Dans la cour de récréation, tous les enfants avec Gameboy se rencontrent au même endroit et je n’en avais pas avant la sortie de la couleur, alors j’ai continué à regarder et à fantasmer sur ces jeux au point de couper un morceau de carton et prétendre que c’était la console, qui jouait Tomb Raider ou Turok. Je me suis inscrit à un cours d’informatique en tant qu’activité parascolaire parce que, si vous avez terminé à temps, ils vous ont laissé du temps libre et nous avons tous joué au multijoueur Half Life. Je me souviens des matins attendant que le Blockbuster dans le coin s’ouvre pour louer le nouveau jeu de tour et aller chez mes amis pour les voir jouer le premier Metal Gear Solid, les jeux avec des collègues de Pro Evolution Soccer et des étés avec chacun nouveau Pokmon. Je me souviens ne pas avoir cru que j’étais sur Internet lorsque j’ai joué à Guild Wars pour la première fois et je me souviens des jours où je jouais avec mon frère et mon cousin de World of Warcraft.

Je me souviens de ce que j’ai ressenti lorsque j’ai découvert Shadow of the Colossus.

Je me souviens également d’un collègue de l’institut. Il s’est assis derrière moi, et une fois que nous avons parlé de Prince of Persia: The Warrior’s Soul. Je ne me souviens pas des détails, ou peut-être que je ne veux pas m’en souvenir parce que je me comporte comme un idiot, mais je sais que nous parlons du Dahaka et de la façon de l’éviter quand il apparaît. Je pense que j’ai l’impression d’être avec moi avec condescendance: “C’est du geek, ou vous parlez de jeux vidéo ou il n’y a pas grand-chose à lui dire.” Je l’ai perdu de vue au fil des ans, mais je me souviens que cette fille a été victime d’intimidation tout au long du lycée et du lycée pour être différente, pour s’habiller différemment, pour avoir d’autres passe-temps. Quelques fois, il m’a trouvé au magasin Warhammer à côté de l’institut. Je n’ai jamais pensé que nous pourrions avoir quelque chose de vraiment commun.

Je me souviens que, pendant de nombreuses années, j’ai pensé aux “fausses gameuses”.

2014 et 2015 n’ont pas été des années dont je suis maintenant fier. Je me souviens avoir pensé que la nouvelle presse du jeu vidéo ne pointait pas vers les formes du Cinéma Paradiso, le cinéma imprégnant la vie, unissant les gens, marquant les phases de l’enfance, de la jeunesse et de l’âge adulte. Ils avaient des articles et des opinions très intéressants que j’ai aimé lire, mais je ne pense pas qu’ils aient senti leurs couleurs; Il semblait y avoir une aura de honte. Ensuite, je me souviens avoir lu un article de Leigh Alexander parlant de sa longue relation avec Castlevania et de la façon dont je l’aimais depuis qu’elle était enfant.

“Ah”

Je me souviens d’une conversation que j’ai eue il y a quelques années avec un collègue journaliste. Elle m’a expliqué qu’elle avait joué depuis qu’elle était petite, et comment elle était la seule dans son environnement à aimer les jeux vidéo. Croyez que personne d’autre au monde ne l’a fait et qu’il était seul. Maintenant, beaucoup remettaient en question leurs raisons de parler de l’environnement.

Je me souviens avoir travaillé sur GameProTV et que quelqu’un a dit que mon analyse ressemblait à un film. Je l’ai pris comme un compliment et un signe que j’écrivais différemment. C’est vrai: mon père voulait m’éduquer moi et mes frères pour que nous ayons autant de loisirs que possible. Il nous a emmenés au théâtre, à la poire, aux musées. Aujourd’hui encore, à la fin de chaque visite, il nous demande quelle est notre peinture préférée. Je n’ai pas pu lui faire découvrir le jeu vidéo et chaque jour j’ai la certitude que je ne le ferai jamais. Mais j’ai des intérêts en dehors du jeu vidéo et je pense que ça m’a enrichi, ça m’a aidé à arriver où je suis, ça m’a permis d’avoir un certain style quand il s’agit d’analyser. Le jeu vidéo n’est pas le centre de ma vie, ni aucun de mes hobbies. L’écriture est au centre de ma vie parce que je suis une personne qui préfère fantasmer plutôt que de faire et voyons, qui veut la stabilité d’emploi.

Shigeru Miyamoto est entré sur Nintendo par plugJ’ai utilisé 1044 mots pour faire un flex et enseigner ma carte de joueur. Quel gâchis. Mais même aujourd’hui, cette triste démonstration semble nécessaire, pour avoir tété tout cela depuis le jour de notre naissance. Mais le progrès vient généralement de ceux qui recherchent quelque chose de différent. Shigeru Miyamoto est entré sur Nintendo par plug et son rêve était d’être mangaka. Jordan Mechner a créé Prince of Persia inspiré par Indiana Jones et ce qu’il voulait, c’était être un cinéaste. Le célèbre Reggie Fils-Aime, avant d’arriver chez Nintendo, avait travaillé chez Haagen-Dazs et Pizza Hut. La carte est une défense, une cabane dans les arbres que nous avons construite au fil du temps pour qu’ils nous laissent seuls et ne nous quittent pas. Mais ce n’est pas une protection mais un isolement, une tentative désespérée de sentir que nous contrôlons l’espace étroit que contiennent ces quatre murs. Un domaine qui n’est même pas réel. Le marché évolue plus vite que nous et l’industrie est remplie de suites, de DLC, de microtransactions et d’autres maux que nous blâmons «les autres». “Nous ne le permettrons jamais”, avons-nous pensé après avoir acheté une enveloppe pour Hearthstone, un personnage de League of Legends, le pass de combat de Smash Ultimate. “Ce qu’ils n’auront jamais fait auparavant”, dit-on en lisant les guides de jeu Sierra On-Line car sa conception est si obtuse que nous avons besoin d’aide pour avancer. “Avant tout cela était du terrain”, affirmons-nous malgré les pratiques monopolistiques de Nintendo aux USA. UU. au cours des années 80.

Chaque jour, quelqu’un veut découvrir le jeu vidéoC’est un sentiment nourri de ressentiment et de lécher les blessures, fermer les portes à tout le monde car certaines personnes nous blessent. Mais le monde change. Les nouvelles générations grandissent à Roblox et voient ElRubius, le jeu vidéo est de plus en plus populaire et, à mesure que de nouvelles voix arrivent et que les auteurs évoluent et que leurs perspectives changent, le support lui-même change également. Comme nous avons Gone Home, Diary of a Spaceport Janitor, Bury Me, my Love et Florence sont Devil Daggers, Tetris Effect, Hollow Knight et le nouveau DOOM. La ma est une voix dans une mer de voix chacune avec sa ligne éditoriale et nous avons 3D Games, HobbyConsolas, Eurogamer et Hidden Level. Chaque jour, quelqu’un veut découvrir le jeu vidéo, parler de son nouveau passe-temps, le vivre à sa manière. Nous ne devons pas répondre par un passage à tabac, infirmant son opinion parce que «vous n’étiez pas là», regardant avec ressentiment parce que dans sa jeunesse, cela semblait ridicule. Il n’y aura rien que nous ne transformions pas en pathétique des enfants et que nous aimons maintenant, quelque chose que nous ramions pour enfantin et que nous apprécions maintenant pour innocent, que nous devenions pédant et qu’aujourd’hui nous l’aimions pour complexe.

Je me souviens avoir lu la présentation de Marta Trivi et comment elle a expliqué que, pendant des années, elle avait cessé de prêter attention au jeu, mais qu’elle voulait revenir. Sa voix s’est avérée être une brise d’air frais et elle est devenue l’une des journalistes les plus notables du pays. D’autres intérêts apportent d’autres perspectives, d’autres formes et d’autres pensées. Tôt ou tard, vous devez quitter la cabane dans les arbres et être une personne. Il est si petit et fragile vu de l’extérieur. J’en ai toujours voulu un, mais je me souviens que, dès mon jeune âge, je voulais encore plus que tout le monde apprécie les jeux vidéo pour que je puisse vivre avec eux. Je pense que c’était un rêve commun à beaucoup, que le geek deviendrait normal, que le cercle serait agrandi. Soyez vu et compris.

Nous ne devons pas l’oublier.

En savoir plus sur: Opinin et Dayo.

.