Le système Big O d’Origin PC est livré avec la Xbox One ou la PS4 intégrée

Jeux PC ou jeux sur console? Pourquoi pas les deux? Aujourd’hui au CES 2020 à Las Vegas, le constructeur de systèmes personnalisés Origin PC a lancé le Big O, une plate-forme de jeu qui commence à 2500 $ et est livrée avec votre choix de Xbox One S ou PlayStation 4 Pro intégré dans le boîtier.

Conçu à l’origine comme un PC de jeu avec les trois consoles de génération actuelle intégrées, Origin PC a réduit son concept d’origine pour un ordinateur Big O multi-système en quelque chose de beaucoup plus vendable. Plutôt que trois consoles, les clients peuvent choisir entre une PlayStation 4 Pro ou une Xbox One S entièrement numérique. Le matériel de la console est logé dans un châssis Corsair Crystal Series 280X personnalisé arborant un design à deux chambres.

Plutôt que de simplement ranger la console dans la deuxième chambre du boîtier et de l’appeler un jour, les gens d’Origin OC ont intégré le matériel PS4 et Xbox One dans la machine. La console de jeu et le PC de jeu sont desservis par le même système de refroidissement par eau. Si vous regardez l’arrière du système, il est clair que le matériel de la console a été démonté et remonté pour s’adapter au design d’Origin.

Les spécifications du PC ne sont pas trop minables non plus. Le Big O peut être configuré avec jusqu’à un processeur AMD Ryzen 9 3900X ou Intel i9-9900K avec une carte vidéo Nvidia Geforce RTX 2080 Ti et jusqu’à 32 Go de RAM. Les mises à niveau facultatives comprennent des mises à niveau de stockage SSD pour les consoles et une carte de capture vidéo interne afin que les séquences de la console puissent être capturées sur le PC pour le partage et la diffusion vidéo.

Il s’agit d’un PC qui pourrait être très utile dans mon domaine de travail particulier. Le seul inconvénient est le timing. De nouvelles consoles Xbox et PlayStation devraient sortir cette année. Je ne sais pas si je souhaite dépenser plusieurs milliers de dollars pour un système contenant une console qui sera bientôt supprimée. Je devrais peut-être attendre un O encore plus grand.

