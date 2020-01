Le système de licence japonais Esports est un gâchis

Kotaku EastEast est votre tranche de culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Au Japon, il existe un système de licence de jeu qui définit ce qu’est un joueur professionnel. Le système a été mis en place en février 2018 et près de deux ans plus tard, le trou d’arrêt maladroit semble être un gâchis.

La raison invoquée pour créer cette licence de jeu est de contourner les restrictions légales qui ont empêché l’esport de décoller au Japon. Comme indiqué précédemment, il y a un plafond de 100 000 yens (895 $) sur les prix en espèces qui peuvent être légalement attribués lors d’événements e-sport au Japon qui sont considérés comme destinés à vendre un produit particulier (ici, les jeux vidéo). Auparavant, Nikkei du Japon a expliqué que cela était dû à une loi luttant contre les «primes injustifiables et les représentations trompeuses». L’échappatoire de licence évite apparemment tout problème.

Le Japan Esports Union (JeSU) a créé une définition d’un pro-gaming et d’un système de licence. Mais il y a eu des problèmes, tels que Yusuke Momochi se heurtant à des problèmes après avoir remporté un tournoi sans ladite licence. Par conséquent, bien que le système de licence puisse aider les joueurs à contourner certains problèmes juridiques, il a créé des situations comme celle-ci où il est possible de dominer un tournoi au Japon et de ne pas pouvoir collecter l’intégralité de vos gains.

La critique contre JeSU a été qu’elle crée non seulement une définition pro étroite et hautement contrôlée de l’e-sport, mais aussi que le système de licence lui-même est un modèle commercial, donnant à l’organisation bureaucratique un flux régulier de revenus.

Les choses ne sont pas claires. Selon Yahoo! Japon (via Mulboyne), JeSU a semblé déclarer que la licence avait été créée sur la recommandation de l’Agence japonaise des affaires de consommation. Cependant, cette agence aurait déclaré que lorsque JeSU a proposé l’idée, la CAA a simplement déclaré que la création d’une telle licence pourrait être facilement comprise. “Et nous n’avons pas dit avec assurance de le créer”, a déclaré le responsable de l’agence. Il semble donc que la licence était apparemment l’idée de JeSU, et il n’est même pas clair si c’est la meilleure approche – ou même nécessaire d’ailleurs.

Dans un Yahoo! Article du Japon de septembre dernier, l’Agence de la consommation a également déclaré que les récompenses monétaires d’un tournoi relèvent des biens et services payés à quelqu’un pour le travail et non comme un cadeau. Cela signifierait que le prix lui-même serait considéré comme un salaire, ce qui prouverait alors que le système de licence de JeSU n’est pas nécessaire. L’article indique qu’il n’apparaît pas qu’il existe des restrictions légales sur les joueurs au Japon pour recevoir de l’argent. Mais il ne semble pas encore y avoir de vrai précédent, ce qui pourrait rendre certains joueurs nerveux à propos de cette interprétation.

L’esport est encore une nouvelle activité au Japon. Que la licence soit ou non nécessaire, cela ne semble pas réglé à la frustration des joueurs et des fans. Le Japon a sans aucun doute le talent pour une scène e-sport florissante, mais pour l’instant, il n’a certainement pas l’environnement pour cela.

