Le tableau de classement des jeux du Brésil répertorie également Bioshock: The Collection For Switch

Plus tôt cette semaine, le tableau de classement des jeux de Taiwan avait répertorié une version Switch pour Bioshock: la collection – ce qui semblait indiquer qu’un port était en préparation. Eh bien, il semble que nous recevions encore plus de confirmation d’une version Switch des côtes d’Amérique du Sud!

Tout comme Taiwan, le propre tableau de classement des jeux du Brésil a désormais répertorié une version Switch de la collection – ainsi que Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered et Bioshock Infinite: The Complete Edition on Switch.

Pour l’instant, Take Two n’a pas mentionné ou même fait allusion à de tels ports de commutateur. Jusqu’à ce qu’une annonce officielle émerge, nous exhortons nos lecteurs à prendre ces informations avec un grain de sel.

Néanmoins, l’apparition de ces listes dans deux pays éloignés au cours de la même semaine semble beaucoup trop étrange pour n’être qu’une coïncidence. Nous vous informerons si ou chaque fois que nous en entendons plus!

