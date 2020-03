Le Taipei Game Show a été annulé en raison d’un coronavirus

Le Taipei Game Show 2020 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Comme annoncé sur le site Web de l’événement, il devait avoir lieu du 25 juin au 28 juin – il était prévu pour début février. Les organisateurs organisent des remboursements pour tous ceux qui ont acheté des billets.

En raison de l’événement qui a attiré environ 300 000 personnes, les organisateurs auraient fait preuve de négligence s’ils l’avaient laissé se poursuivre. De plus, il y a 235 cas confirmés de COVID-19 à Taiwan.

Les organisateurs ont également reconnu que les invités internationaux et les conférenciers ne pourraient pas entrer dans le pays grâce au contrôle des frontières.

“La priorité est désormais de se conformer aux directives et contre-mesures annoncées par les autorités gouvernementales et d’empêcher l’épidémie de se propager. Par conséquent, nous décidons de suspendre le Taipei Game Show 2020.”

Cependant, des plans sont en cours pour un «événement de jumelage d’entreprises en ligne» et un «Taipei Game Show Live».

Cela fait suite à l’annulation d’autres événements comme E3 et GDC, tandis que EGX Rezzed et Reboot Develop Blue ont tous deux été reportés à plus tard dans l’année. La Gamescom de Cologne est toujours prête à aller de l’avant pour le moment.