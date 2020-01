Le Takedown à l’échelle de Borderlands 3 sur le site noir de Maliwan sera mis en ligne la semaine prochaine

Par Stephany Nunneley,

Samedi 11 janvier 2020 14:45 GMT

Le démantèlement à l’événement Maliwan Blacksite sera adapté aux joueurs de Borderlands 3 et sera mis en ligne la semaine prochaine.

Borderlands 3’s L’événement sera réduit pour le rendre légèrement plus facile. Si c’était auparavant un peu difficile pour vous, il sera désormais plus facile de progresser et, espérons-le, de trouver une fête.

Attendez-vous à ce que la version à l’échelle soit opérationnelle 16 janvier et fin le 30 janvier. Après cette date, Gearbox Software ramènera l’événement à son niveau de difficulté prévu.

Le Takedown à grande échelle lors de l’événement Maliwan Blacksite devait débuter plus tôt ce mois-ci, mais il y avait apparemment un problème avec l’événement qui l’empêchait de vivre.

L’événement, qui a commencé en novembre, est une mission coopérative à quatre joueurs de niveau 50 avec des ennemis à l’échelle de ce niveau. Vous avez la possibilité d’essayer le contenu en solo, mais vous aurez beaucoup de mal sans une équipe pour vous soutenir.

Gearbox a également publié un correctif plus tôt cette semaine qui répondait à diverses préoccupations signalées par les joueurs. Les notes pour le correctif sont ci-dessous.

Correctif Borderlands 3 – 9 janvier

Répond à une préoccupation signalée selon laquelle l’attaque furieuse de FL4K n’appliquait parfois pas de bonus aux dégâts des animaux de compagnie comme prévu

A répondu à une préoccupation signalée selon laquelle Rakkcelerate n’appliquait parfois pas le modificateur de temps de recharge indiqué dans la description de la compétence

Correction d’une préoccupation signalée selon laquelle la capacité totale du bouclier d’arme de Cheap Tip n’apparaissait parfois pas dans l’infobulle de la fiche de l’objet

Correction d’une préoccupation signalée selon laquelle l’Arbalest of Discipline se reproduisait parfois avec seulement des boucliers

Enforcer oint

Trouvé un problème où les capacités d’immunité de l’Onforced Enforcer les rendaient parfois plus difficiles que prévu. Gearbox a temporairement réduit sa santé alors qu’il enquête plus avant et trouve une solution permanente.

Baisse temporaire de la santé sur Enforcer oint

