Le teaser d’essai de Nioh 2 montre une nouvelle arme brutale

Nioh 2 est juste au coin de la rue, et vous pouvez essayer le Souls-like avant son lancement pendant une période d’essai gratuite spéciale sur PS4. Koei Tecmo a publié une bande-annonce pour montrer le procès, et c’est tout aussi flashy et intense que prévu.

Le Nioh 2 Last Chance Trial propose trois missions du jeu, y compris l’emplacement du mont Tenno, et le personnage que vous créez pendant la démo sera transféré dans la version complète. Vos progrès ne le seront pas, mais cela incite à jouer l’essai pour ceux qui sont déjà prêts à acheter le jeu. Contrairement au premier Nioh, vous incarnez un avatar plutôt qu’un personnage fixe, vous pouvez donc devenir fou pour les rendre aussi ridicules que possible. Ceux qui jouent l’épreuve obtiendront également le casque Kamaitachi dans le jeu complet.

Le procès comprend également une nouvelle arme appelée Switchglaive, qui est une faux qui change de forme. L’énorme arme rouge peut être vue dans la remorque, et elle est remarquablement rapide malgré sa taille énorme.

Vers la fin, le joueur se transforme en forme de Yokai, permettant une explosion rapide de dégâts pendant un temps limité. C’est l’une des mécaniques qui distingue la série des Dark Souls, tout comme ses nombreux styles et positions de combat différents. Il ne reste que la version de Nioh des feux de joie, appelés sanctuaires, où la monnaie est dépensée pour monter de niveau.

Nioh 2 arrive exclusivement sur PS4 le 13 mars et le procès se déroule du 28 février au 1er mars. Le premier jeu a finalement vu une sortie sur PC également, mais cette plate-forme n’a pas encore été confirmée pour la suite.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.