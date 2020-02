Le temps d’exécution de No Time To Die a été révélé et il établit un nouveau record 007

Le nouveau film de James Bond, No Time To Die, semble être la plus longue entrée de l’histoire de la franchise de 58 ans. Le site Web de Regal Cinemas (via ScreenRant) montre que No Time To Die durera 163 minutes, ou 2 heures et 43 minutes.

Si cela est vrai, cela en ferait de loin l’entrée la plus longue de la série 007.

Spectre de 2015 détient actuellement le record de durée, à 148 minutes, soit 2 heures et 28 minutes. Le film Bond le plus court de tous les temps a été Quantum of Solace, qui n’a duré que 106 minutes, soit 1 heure et 46 minutes.

Comme le souligne ScreenRant, les listes des cinémas ne sont pas toujours exactes. Les théâtres ont répertorié The Rise of Skywalker de 2019 à 155 minutes, mais il n’était en fait que de 142 minutes. Sony Pictures, les producteurs de la franchise Bond, n’a pas encore annoncé de runtime officiel pour No Time To Die.

No Time To Die est le dernier film 007 avec Daniel Craig dans le rôle principal. Le réalisateur Cary Fukunaga a récemment taquiné dans une vidéo en coulisses que No Time To Die mettra fin aux problèmes, dont il y en a beaucoup après les quatre précédents films Bond de Craig, et cela pourrait aider à expliquer la durée plus longue.

“No Time To Die est l’aboutissement de tout ce que Bond est devenu”, a déclaré Fukunaga. “Avec tout ce qu’il a vu, le traumatisme, la perte, quelle est la mission qui serait la plus difficile et la plus difficile? C’était notre objectif. Tout ce qui n’a pas été dit sera finalement dit.”

No Time To Die sortira en salles le 10 avril, avec de la musique à thème de Billie Eilish et des changements de script de Phoebe Waller-Bridge. Le film met également en vedette Rami Malek, lauréat d’un Oscar, en tant que méchant.