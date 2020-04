Le terrain de chasse Predator est-il un jeu croisé entre PS4 et Epic Games? – HITC

Une réponse à la question de savoir si Predator Hunting Grounds propose un jeu croisé entre les propriétaires de PS4 et ceux qui jouent sur la boutique Epic Games.

Predator Hunting Grounds sort en seulement deux jours. Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour accélérer son lancement à l’approche, et les joueurs sont ravis de jouer en tant que groupe de soldats musclés contre la plus grande arme de destruction, le Predator. Cependant, le jeu étant une expérience multijoueur, les fidèles de PlayStation 4 et d’Epic Games se demandent si le jeu croisé est impliqué.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Predator Hunting Grounds est une expérience multijoueur asymétrique par les responsables du vendredi 13. Quatre joueurs doivent faire équipe ensemble en tant que soldats pour accomplir un tas d’objectifs, tandis qu’un joueur solo joue le rôle de la bestiole extraterrestre pour arrêter les soldats. À partir de cette seule description, vous devriez déjà voir en quoi cela ressemble à la boucherie de campeurs excités par Jason.

Si vous songez à obtenir le titre mais ne savez pas si le jeu croisé est impliqué ou non, vous trouverez ci-dessous la réponse.

Le terrain de chasse aux prédateurs est-il en ligne uniquement?

Le site Web PlayStation pour Predator Hunting Grounds note que le jeu en ligne est requis.

Pour profiter de l’expérience en ligne de Predator Hunting Grounds, vous aurez besoin d’un abonnement PS Plus.

Il n’y a pas de campagne solo pour le titre, mais Illfonic a ajouté un mode défi solo après le vendredi 13.

Cela signifie qu’il est possible que la même chose se produise avec Predator Hunting Grounds quelque temps après sa sortie.

Le terrain de chasse Predator est-il un jeu croisé?

Oui, Predator Hunting Grounds propose un jeu croisé entre PS4 et Epic Games.

Le jeu croisé entre les joueurs PS4 et Epic Games est possible dans Predator Hunting Grounds, et les invitations à des matchs devraient être réalisables au lancement.

Il y a eu un essai gratuit pour le jeu le mois dernier qui a reçu beaucoup de critiques en raison de l’absence d’une fonction d’invitation au match.

Les joueurs de PS4 et d’Epic Games pouvaient rivaliser, mais il était impossible de jouer spécifiquement contre des amis sur la console ou le PC, il y avait donc beaucoup d’aggravation en ligne.