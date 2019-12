Si vous vous êtes inscrit au Gold Pass dans Mario Kart Tour pour iOS ou Android et que vous attendez le début du test bêta multijoueur en ligne, le moment est venu. Il est immédiatement disponible et fonctionne jusqu'au 26 décembre, vous avez donc tout le temps de le tester et de vous amuser avec ceux que vous rencontrez. Vous pouvez lire toutes les informations, y compris les horaires, ici.

