Le test de Turing annoncé sur Nintendo Switch

Square Enix Collective a annoncé le jeu de puzzle de science-fiction The Turing Test fait son chemin vers Nintendo Switch.

Le jeu devrait être lancé le 7 février 2020 pour 14,99 £ / 19,99 $ / 19,99 € via le Nintendo eShop. Un rabais de 10% sera disponible jusqu’au 21 février.

Détails et bande-annonce:

Square Enix Collective® est heureux d’apporter un autre jeu à sa liste Nintendo Switch ™, avec le lancement du magnifique jeu de réflexion à la première personne The Turing Test ™ le 7 février.

Le test de Turing est un jeu de puzzle de science-fiction se déroulant sur la lune de Jupiter, Europa. Vous êtes Ava Turing, une ingénieure de l’Agence spatiale internationale (ISA) envoyée pour découvrir la cause de la disparition de l’équipe au sol qui y est stationnée.

Après avoir lancé le jeu sur Steam, Xbox One et PlayStation 4, le développeur Bulkhead Interactive a estimé que ce serait un jeu parfait pour la console Nintendo Switch.

«Voir tout l’amour des joueurs pour la version originale de The Turing Test était écrasant pour notre petite équipe – et maintenant 3 ans plus tard, être en mesure d’apporter cette expérience à une foule de nouveaux joueurs chez eux (et en déplacement!) est extrêmement excitant pour nous. Nous avons hâte de partager ces moments de puzzle, d’exploration et de découverte avec un tout nouveau public sur Nintendo Switch! », A déclaré Howard Philpott, Lead Designer.

Le test de Turing est disponible sur Steam ™ pour 14,99 £ / 19,99 $ / 19,99 €, sur Xbox One ™ pour 14,99 £ / 19,99 $ / 19,99 € et PlayStation 4 ™ pour 14,99 £ / 19,99 $ / 19,99 €.

Il sera lancé sur Nintendo Switch ™ le 7 février

