Le test de Turing vient de changer en février de Square Enix Collective

Plus tôt cette semaine, Square Enix Collective a annoncé qu’il avait une annonce en préparation pour Nintendo Switch. Aujourd’hui, nous avons eu la grande révélation: le jeu de puzzle à la première personne de science-fiction The Turing Test arrive sur Nintendo Switch le 7 février. Le jeu a été développé par Bulkhead Interactive et initialement publié pour Xbox One et PC en 2016, suivi d’un 2017 Sortie de PlayStation 4. Maintenant, il se dirige vers Switch avec une bande-annonce.

Square Enix Collective a vérifié sur Twitter que ces images ont été capturées sur Nintendo Switch, il n’y a donc pas (plus ou moins) de supercherie avec la présentation.

Comme vous l’avez peut-être compris dans la bande-annonce, le test de Turing se déroule sur Europa, l’une des lunes de Jupiter. Vous êtes un ingénieur de l’Agence spatiale internationale envoyé pour comprendre pourquoi une équipe au sol a disparu. Voici comment Square Enix Collective et Bulkhead Interactive décrivent le jeu:

À votre arrivée, une série de puzzles vous attend – des tests qui, selon l’IA de la station, Tom, ne peuvent être résolus que par un humain. Ces énigmes ont apparemment été fixées par l’équipe au sol manquante – mais pourquoi les ont-ils créées et de quoi se cachent-elles?

Dans une histoire en évolution basée sur le besoin instinctif de l’humanité d’explorer, de protéger et de survivre, vous plongerez plus profondément dans le noyau de croûte de glace d’Europe et découvrirez que les frontières entre l’homme et la machine commencent à s’estomper. Armé de l’outil de manipulation d’énergie (EMT), résolvez des énigmes pour ouvrir la voie à suivre en apprenant le véritable coût de la moralité humaine.

Le test de Turing a reçu un accueil globalement positif lors de la sortie originale, il devrait donc bien s’intégrer sur Switch, en particulier aux côtés du jeu de puzzle à la première personne de science-fiction The Talos Principle: Deluxe Edition.

Bien que vous puissiez lire cet article en pensant: «Attendez, qu’est-ce que Square Enix Collective?» Eh bien, il s’agit en fait d’un bras unique de Square Enix qui prend en charge les développeurs indépendants et aide à donner vie à leurs projets par des moyens variés. Jusqu’à présent, ils ont publié une poignée de titres éclectiques, notamment The Turing Test, Oh My Godheads et Children of Zodiarcs.

Dites-nous si vous êtes prêt à passer ce test unique sur Switch le 7 février.

[Source]