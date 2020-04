Le thème principal de Shovel Knight revient à VOEZ. Quelle fanfare!

VOEZ, ce jeu de musique Rayark et Flyhigh Works qui est arrivé sur Nintendo Switch le même jour que la console hybride a frappé le marché, n’a pas cessé de recevoir des mises à jour qui ont ajouté chanson après chanson, toutes entièrement gratuites, sans avoir besoin de dépenser un seul centime de plus pour l’un d’eux. Eh bien, à la fin du mois d’août dernier, VOEZ a reçu sa mise à jour 1.7, qui a ajouté un total de 14 nouvelles chansons, ce qui porte le nombre total de chansons à 215. Nous avons maintenant une mise à jour mineure, 1.7.1, qui bien que seulement Apportant un nouvel air à jouer dans vos trois difficultés, les fans d’un certain chevalier bleu scintillant au titre musical seront plus qu’heureux. Shovel Knight est arrivé à VOEZ! Plus précisément, il fait son thème principal, composé par Jake Kaufman.

Si il y a quelques semaines, nous savions que Shovel Knight était devenu le personnage de jeu vidéo avec le plus de camées ou de collaborations dans d’autres titres du médium, voici un autre crossover à ajouter à la liste. Étant un ajout spécial, qui s’écarte du modèle de mises à jour que VOEZ avait jusqu’à présent, Il a été recherché que tous les joueurs puissent profiter du thème, bien qu’ils n’aient jamais joué à cette arcade musicale auparavant.Sa vitesse en difficulté facile est donc de 2 points. Que si en mode spécial c’est 15! Vous allez laisser vos doigts pour le rendre parfait! Que pensez-vous de cette collaboration entre Shovel Knight et VOEZ? Comme toujours, n’hésitez pas à nous faire part de vos avis dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. Enfin, nous vous laissons la bande annonce publiée par Flyhigh Works pour célébrer la mise à jour. À plus!

Shovel Knight Collaboration Trailer sur VOEZ

