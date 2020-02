Le tireur d’action Ruiner arrive bientôt sur Nintendo Switch

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 21 février 2020 20:17 GMT

Devolver Digital lancera Ruiner, le shooter d’action de Reikon Games, sur Switch.

Nouvelles de Ruiner l’arrivée sur Switch a été annoncée aujourd’hui sur le compte Twitter officiel du jeu.

Une date de sortie autre que bientôt, écrite en binaire à cela, n’a pas été fournie.

VOUS NE POUVEZ JAMAIS ÉCHAPPER.

RUINER ARRIVE SUR #NintendoSwitch

QUAND?

01010011 01001111 01001111 01001110

Vous avez demandé, nous livrons. Cela a pris du temps, mais nous y sommes presque. Sois prêt. Aidez-nous et DIFFUSEZ LES NOUVELLES! #RUINER #ruinergame #nintendo #switch #cyberpunk pic.twitter.com/PuAmj1g4SJ

– RUINER (@ruinergame) 21 février 2020

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Situé en 2091, le tireur brutal se déroule dans une cyber-métropole et propose «un combat ultra-rapide qui nécessite un équilibre délicat entre une force brutale écrasante et des frappes élégantes pour vaincre toutes sortes d’adversaires sauvages».

Vous pouvez utiliser toutes sortes d’armes à feu de haute technologie et d’armes de mêlée pour vaincre vos ennemis, et il a une bande-son frappante de ce que nous avons entendu.

Lorsque nous avons examiné Ruiner en 2017, Matt l’a appelé l’un de ses «moments forts de l’année».

«C’est implacable et palpitant, brutal et gratifiant. C’est difficile mais accessible, et magnifique à regarder avec une bande-son électro-synthé pompante. C’est du pur cyberpunk, un monde de cloaque qui vous donne un coup de pied. Vous le terminerez avec une lèvre enflée et un nez ensanglanté, et vous le remercierez pour les coups. “

Le jeu est actuellement disponible sur Steam, PS4 et Xbox One.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.