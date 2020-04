Le tireur de Riot, Valorant, bat le record d’audience de Twitch

8 avril 2020 – 12h00

Valorant, le nouveau jeu de tir en ligne de la firme League of Legends Riot Games, a déjà battu un record sur Twitch.

Le titre a attiré à la fois 1,7 million de téléspectateurs sur la plateforme de streaming, ce qui est un record historique pour le service. En atteignant ce jalon, Valorant a surpassé le géant de la bataille royale Fortnite.

Valorant a lancé une version bêta fermée plus tôt cette semaine, les utilisateurs devant regarder le jeu se jouer sur Twitch afin d’être invités à rejoindre la phase de test. Il n’est donc pas surprenant que le titre ait attiré un public aussi large.

Le jeu, initialement appelé Project A, a été annoncé fin 2019 avec un certain nombre d’autres nouveaux titres du fabricant de League of Legends, notamment le jeu de cartes Legends of Runeterra. Le PDG de Riot, Nicolo Laurent, a déclaré que le jeu serait un jeu de tir tactique.

Valorant devrait sortir au cours de l’été de cette année.

