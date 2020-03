Le titre de N64 et Dreamcast Shadow Man est entièrement remasterisé

Par Stephany Nunneley,

Shadow Man est entièrement remasterisé pour les consoles et les PC.

Shadow Man, initialement sorti pour PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast et PC en 1999, est en cours de remasterisation et devrait sortir en 2021.

Il est en cours de remasterisation par Nightdive Studios, qui travaille également sur le remasterisation de Blade Runner. Le studio est également responsable des remasterisations de System Shock: Enhanced Edition, Turok, Turok 2: Seeds of Evil, Blood et Forsaken Remastered.

Si vous n’êtes pas familier avec le jeu, voici le texte de présentation:

Dans Shadow Man, basé sur les bandes dessinées de Valiant’s Shadowman, vous voyagez alternativement à travers Liveside, la terre des vivants en tant qu’homme mortel, et explorez Deadside, l’endroit où les âmes perdues passent une éternité tourmentée, en tant que guerrier vaudou Shadow Man. Faites un tour dans les territoires inexplorés de la psyché humaine en essayant d’empêcher une bande de méchants en maraude de déchaîner des horreurs indicibles sur le monde tel que nous le connaissons.

Vous pouvez vous attendre aux fonctionnalités suivantes avec le remaster:

Écran large 4K

Cartographie dynamique des ombres

Éclairage dynamique par pixel

Anticrénelage et autres effets post-processus

Densité plus élevée d’effets de particules

Art, audio et ressources raffinés

Expérience de jeu raffinée

Réintroduction du contenu manquant coupé du jeu original

Prise en charge Xbox, PS4, Controller Pro

Rendu HDR

Le jeu, développé à l’origine par Acclaim et basé sur les bandes dessinées de Shadowman de Valiant, sera disponible sur PC via Steam et GOG, ainsi que sur PlayStation, Switch et Xbox.

