Le titre de Space Jam 2 enfin dévoilé

La suite du film de basket-ball et Looney Tunes de 1996, Space Jam, a enfin reçu un titre. Jeudi, dans un article publié sur Instagram, LeBron James a révélé que le titre du prochain opus tant attendu s’appellerait “Space Jam: A New Legacy”.

Le film original est sorti il ​​y a plus de 25 ans et mettait en vedette Bill Murray, Wayne Knight, Theresa Randle, et présentait également des camées de Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bouges, Larry Johnson et Shawn Bradley. L’intrigue était centrée sur Micheal Jordan pendant sa brève période de retraite dans les années 90, avec le casting des Looney Tunes essayant désespérément de lier Jordan à un match de basket-ball contre une équipe d’extraterrestres pour la Terre.

Selon la rumeur, Space Jam: A New Legacy aurait un casting complet de joueurs de basket célèbres comme l’original, y compris un mélange de joueurs de la NBA et de la WNBA.

Sources: Space Jam 2, avec LeBron James, devrait jouer des rôles clés pour Damian Lillard, Anthony Davis et Klay Thompson et les stars de la WNBA Diana Taurasi et Nneka Ogwumike. Plusieurs autres joueurs de la NBA et de la WNBA, dont Chiney Ogwumike, devraient jouer des rôles dans le film. – Shams Charania (@ShamsCharania) 20 juin 2019

Le film devrait sortir en juillet 2021 et sera réalisé par Malcom D. Lee. Le scénario a été écrit par Justin Lin, Willie Ebersol, Andrew Dode et Alfredo Botello. Le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, produira le film.

Tony Bancroft, l’un des deux réalisateurs du film d’animation Mulan de Disney, devrait également travailler sur le film, mais a été renvoyé chez lui en raison de l’épidémie de COVID-19.

Pendant ce temps, le directeur du Space Jam original, Joe Pytka, pense que c’est “condamné”.

