Le «titre majeur» pour Switch qui pourrait venir en vacances 2020 a … «pneus»

Hormis les rumeurs d’hier concernant un jeu majeur non annoncé qui arriverait sur Nintendo Switch pour les vacances 2020, Sabi, le diffuseur d’informations de Nintendo, est de retour avec de nombreux teasers énigmatiques sur ce qui attend la console cette année. Premièrement, Sabi croit maintenant complètement à la rumeur selon laquelle un Mario en papier 2D traditionnel arrive. Deuxièmement, la suite de Breath of the Wild semble en effet prendre plus de temps que prévu initialement par Nintendo, ce qui rend une sortie en 2021 plus probable. Et troisièmement, le mystérieux «titre majeur» qui pourrait arriver sur Switch pour les vacances 2020 a des pneus. Hmm.

Botw2 a pris plus de temps que prévu au cours de l’e3 2019, il ne semble donc pas que ce soit la sortie des fêtes de cette année, ce qui ajoute plus de crédibilité au titre principal auquel je faisais référence sur un tweet l’autre jour. Aucun n’est encore gravé dans la pierre, alors prenez du sel. Le plus probable a .. des pneus

Au-delà de cela, Sabi laisse cryptiquement une image du costume du souffle du soldat antique Mii Mii. Et apparemment sans rapport, Sabi mentionne avec désinvolture PlatinumGames et The Wonderful 101, un jeu que Platinum veut ramener depuis un certain temps. Peut-être que les roues sont enfin en mouvement pour faire revivre ce titre sur le Switch comme le développeur l’a souhaité.

Mots étouffés sur Platinum et W101 au loin

Le costume de l’ancien soldat Mii se rapporte-t-il au titre principal avec des pneus? Ou sont-ils deux taquineries distinctes? Qu’il s’agisse d’un voyage en puissance ou d’une peur des représailles, Sabi ne clarifie pas – sauf pour dire que ce n’est pas Star Fox. Cependant, tout cela est très intrigant.

Mario Kart 9 pourrait-il être annoncé après tout? Avec l’excellente vente de Mario Kart 8 Deluxe, cela semble quelque peu improbable. Un renouveau de Diddy Kong Racing semble plus probable. Et F-Zero, eh bien, ne fait pas vraiment de pneus. Quelles sont vos théories sur le sujet du titre majeur (en supposant qu’il est réel)?

