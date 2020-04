J’ai fait quelques colonnes centrées sur le jeu vidéo Dumpster Fire of the Week et elles étaient amusantes à écrire et à réfléchir, alors j’ai pensé, pour cette édition spéciale de Dumpster Fire of the Week, pourquoi ne pas jeter un œil aux cinq Nintendo Entertainment Des jeux système qui m’ont énervé et qui, à ce jour, m’embêtent toujours. J’ai récemment pu jouer à nouveau à certains de ces jeux alors qu’ils sont chargés sur mon mini NES non officiel (ou mini NES), et certains d’entre eux que je n’ai pas joué depuis que j’ai utilisé mon ancien NES. Je suis allé sur YouTube pour voir des gens jouer à ces jeux, cependant, pour ramener en quelque sorte les souvenirs et la rage implacable. Combien d’entre vous regardent des vidéos YouTube d’anciens jeux NES auxquels vous vous souvenez d’avoir joué, mais peut-être que vous ne vous souvenez pas de tous les détails du jeu, puis, après avoir regardé les vidéos, vous vous fâchez pour le jeu comme vous l’avez fait a l’époque? Cela m’est arrivé trop de fois pour compter.

Le voici donc, le Top 5 des jeux NES les plus ennuyeux.

Le Top 5 des jeux NES les plus ennuyeux

5- Connexion à la ville: J’aime vraiment ce jeu, mais je ne peux y jouer que si longtemps avant de vouloir lancer la manette sur le téléviseur, puis Anderson tape sur ma Nintendo. Je peux généralement passer la première étape sans la perdre complètement, mais la deuxième étape et au-delà? Les sauts sont plus durs, les voitures de police semblent se déplacer plus vite, et ces putains de bébés stationnaires deviennent de plus en plus impossibles à anticiper plus vous jouez. Et ces foutus ballons que tu es censé ramasser tout en peignant la route? Pourquoi même déranger? La musique de ce jeu est cependant assez bonne. Accrocheur comme l’enfer.

4- Spy Hunter: C’est un autre jeu que j’aime vraiment, mais en même temps, plus vous y jouez, plus vous vous y lancez, plus il devient ennuyeux. Bien sûr, vous pouvez maîtriser la vitesse de votre voiture lorsque vous tentez de franchir chaque étape et de naviguer sur la route et ainsi de suite, mais les obstacles et les ennemis auxquels vous devez faire face deviennent soudainement plus difficiles à gérer. Les motos? Les baiser. Ces voitures bleues aux roues hérissées? Bâtards. Les chars blindés bleus que vous ne pouvez pas sortir de la route? Douleur le putain de cul. Les limousines avec les fusils qui finissent par vous tirer dessus et ne semblent jamais manquer? Piqûres. Et les hélicoptères? Ces enfoirés. Et il y a eu des moments où je me suis fait encombrer par les camions semi-remorques dans lesquels vous conduisez pour obtenir des fournitures et de la merde. Et que diriez-vous de brosser le bord de la route et de sauter? Bon sang.

3- Tout jeu Ninja Gaiden: Je ne possédais que le deuxième jeu Ninja Gaiden, Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos, mais j’ai loué à la fois le premier, Ninja Gaiden et le troisième, Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom, et ils étaient tout simplement impossibles . Cool comme l’enfer? Oh, bien sûr, jusqu’à un certain point. Les scènes coupées étaient innovantes pour le moment, bien sûr, mais je ne pense pas avoir dépassé le quatrième tableau sur aucune d’entre elles. Tout ennemi volant était une connerie totale, mais le pire de tous les jeux était la fonction entière de «sauter d’un côté à l’autre pour grimper de la merde». C’était toujours «facile» à faire au premier niveau, mais au-delà? Préparez-vous à soupirer, à crier, à jurer, à frapper le canapé / l’oreiller / le sol, puis demandez-vous à haute voix: “Pourquoi est-ce que je joue ça?” et continuer à jouer. Cela m’est arrivé à chaque fois. J’ai essayé de regarder l’intégralité des vidéos de jeu sur YouTube pour ces trois jeux et de voir comment les jeux se terminent et je ne peux tout simplement pas le faire. Comment diable êtes-vous frustré de voir quelqu’un d’autre jouer à un putain de jeu vidéo?

2- Vendredi 13: Alors, combien d’entre vous ont acheté ce jeu simplement parce qu’il était basé sur les films du vendredi 13? C’est ce que j’ai fait. Je devais juste avoir le jeu parce que, merde, il y avait un jeu Nintendo avec Jason putain de Voorhees. Quels nerds de films d’horreur et fans de jeux vidéo qui se respectent ne voudraient pas de ce jeu? Bien sûr, dès que j’ai commencé à jouer, j’ai été déçu. Pourquoi Crystal Lake avait-il des zombies dedans? Et pourquoi jette-je des pierres sur ces zombies? Et qui sont ces putains de personnes avec qui vous jouez? Et où diable est Jason? Et pourquoi je ne joue pas en tant que Jason? Eh bien, la musique était cool (j’ai toujours la chair de poule en pensant à cette musique) et le gameplay était difficile. La première fois que vous recevez l’alerte Jason et que vous devez la monter jusqu’aux cabines au bord du lac pour sauver les enfants? Putain de merde qui était grisant. Cette merde est devenue vieille rapidement, cependant, surtout quand vous ne pouviez pas comprendre la putain de direction dans laquelle vous étiez censé entrer. Et si vous utilisiez l’un des personnages “plus lents”, ces pauvres enfants étaient baisés.

Rencontrer Jason, soit dans l’une des cabines, soit en marchant sur le chemin, était toujours terrifiant. Motherfucker sauterait juste de nulle part et te botterait le cul. Et ne me lancez pas dans l’ensemble dans la merde des bois.

Je pense que j’aurais peut-être réussi à faire baisser la santé de Jason à moitié comme une fois. Comment diable pouvez-vous battre ce jeu sans une sorte de code de triche? Comment?

Et le 411 Dumpster Fire de la semaine: le top 5 des jeux NES les plus ennuyeux la première place revient à:

1- Jours de tonnerre: En tant que fan de jeux de course, j’étais excité pour ce titre quand il est sorti. Le film était génial et Nintendo avait besoin d’un bon jeu de course de stock car. Il avait déjà un bon jeu de roue ouverte dans Turbo Racing d’Al Unser Jr., un bon jeu hors route dans Super Off Road d’Ivan “Ironman” Stewart, et un bon jeu de course tout simplement ordinaire dans R.C. Pro-Am, donc il y avait de l’espoir que Days of Thunder serait bien.

Ouais, ça ne l’était pas. La partie course réelle n’était pas mal. C’était trop difficile de dépasser une voiture, mais vous pouviez le faire. Mais vous ne pouviez pas faire un arrêt au stand. Comme vous deviez contrôler tous les aspects de l’arrêt au stand (vous deviez déplacer le Jackman de chaque côté de la voiture, vous deviez actionner les démonte-pneus, vous deviez faire fonctionner l’homme à essence), il fallait une éternité pour que quoi que ce soit soit fait. Si vous avez réussi à obtenir la tête juste avant de faire un arrêt au stand, vous étiez absolument foutu quand vous deviez faire ce stop. Le tout était un cauchemar.

Et puis il y avait cette connerie où vous deviez frapper un certain temps afin de garder votre ride après avoir eu plusieurs mauvaises finitions consécutives. Putain, je détestais tellement ça.

Je n’ai jamais gagné de course dans ce match. J’ai terminé deuxième deux fois. C’était le mieux que je pouvais faire.

Jésus-Christ, ce jeu était ennuyeux.

**

