Le Top 8 des jeux vidéo les plus attendus de 2020: Cyberpunk 2077, Resident Evil 3, Plus

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Cette semaine, je suis ici pour parler de mes jeux les plus attendus de la nouvelle année. Certains de ces jeux sont énormes et évidents, mais certains sont un peu plus obscurs. Commençons:

# 8: Watch Dogs: Legion

J’avoue que je suis juste un peu inquiet pour ce match. Pas vraiment pour le décor ou l’idée, mais surtout pour l’exécution. Je suppose que si j’ai bien compris, vous ne jouez pas en tant que personnage central mais alternez entre les autres personnages, de sorte que si l’un est arrêté ou tué, un autre est activé. C’est une idée nouvelle, mais je me demande comment vous construisez une histoire réelle sur cette idée? Par exemple, le deuxième jeu (et même le premier) concernait vraiment les personnages principaux essayant de combattre la société maléfique. Comment construisez-vous ce type d’histoire à partir de 12 personnages différents? Pourtant, la grand-mère de pirate semble bien dans mon livre.

# 7: Axiom Verge 2

J’ai vraiment adoré le premier jeu Axiom Verge. Ce fut une rotation vraiment intelligente sur les jeux de style Metroidvania, en particulier Super Metroid. Un petit problème du jeu était que les environnements étaient plutôt ternes et ennuyeux. Enfer, même Super Metroid vous permet de sortir des différents systèmes de grottes et autres et d’avoir quelques séquences qui étaient à l’extérieur. Ce deuxième jeu semble se dérouler principalement à l’extérieur, alors que vous vous enchevêtrez avec la faune tordue. Il semble également être beaucoup plus concentré sur le corps à corps, ce qui est un nouveau crochet intéressant pour le jeu.

# 6: Cyberpunk 2077

Honnêtement, il semble que ce jeu soit déjà sorti, compte tenu de la durée de son développement. Ne vous méprenez pas, tout a l’air génial et les trucs de Keanu feront probablement rire, mais je me sens presque épuisé par le jeu. Ce sera toujours un achat pour moi, après tout, explorer une grande ville futuriste ouverte est une idée que peu ont réussi à essayer (en dehors de Deus Ex, un peu), mais je veux juste que le jeu soit sorti, donc je peut enfin y arriver. J’ai également hâte de voir la version scifi de Gwent.

# 5: Yakuza: comme un dragon

MAN, ça a l’air super. Du point de vue du gameplay, cela ressemble à une fusion entre Yakuza et Persona. Le combat est désormais un jeu de rôle au tour par tour, et vous aurez une variété de commandes pour envoyer des ennemis, y compris des attaques spéciales et même des invocations. Du point de vue de l’histoire, je suis très heureux que l’accent soit mis sur Kiryu. Il était un bon personnage, mais plus de 7 matchs avec lui l’étiraient un peu. Je suis heureux que l’équipe Yakuza essaie vraiment quelque chose de nouveau ici, et si les gens veulent l’expérience Yakuza plus classique, il y a toujours du jugement.

# 4: Remake de Resident Evil 3

Je n’ai pas une tonne de nostalgie avec Resident Evil 3, par rapport à RE2. Je l’ai joué / battu, mais en dehors de certaines choses, Nemesis, la fabrication de munitions, la guérison de Jill du virus avec Carlos, c’est à peu près tout. Donc, quand Capcom a dit qu’ils changeraient plus ce jeu que RE2, je m’en réjouis. Je me souviens aussi que RE3 était un jeu très fermé. Comme, la plupart des magasins ne faisaient partie que de l’environnement, donc s’ils ouvrent plus la ville et vous laissent plus de liberté, ce jeu pourrait être aussi bon que le remake RE2.

# 3: Remake de Final Fantasy 7

Honnêtement, ce sera probablement le plus gros match de l’année. Toute personne de plus de 25 ans l’obtiendra, juste pour la nostalgie, et toute personne de moins de 10 ans l’obtiendra pour voir de quoi ses parents ont parlé. Je pense que le jeu est incroyable, augmentant vraiment la mise de Final Fantasy 15. Il sera intéressant de voir à quel point ils élargissent Midgar, dans le jeu original, il y avait deux secteurs et les bidonvilles en dessous. Si c’est censé être un jeu complet, il va falloir l’étendre un peu. Mais oui, je reçois au moins l’édition spéciale de niveau intermédiaire du jeu et je ne peux pas attendre.

# 2: Psychonautes 2

J’ai vraiment aimé le premier jeu Psychonauts. Je pense que je l’ai joué / fini au moins 2 ou 3 fois, d’abord sur Xbox d’origine, puis sur PC, puis sur 360. C’était un délicieux jeu de plateforme 3D avec beaucoup d’humour et de personnalité. De plus, les pouvoirs psychiques étaient vraiment inventifs, tout ne fonctionnait pas (comme la clairvoyance), mais le combo d’agent secret psychique mélangé à un camp pour enfants était un cadre formidable. Le deuxième jeu cherche à se pencher davantage dans le sens d’être un agent secret tout en conservant suffisamment l’humour et l’action de plate-forme du premier jeu.

# 1: Persona 5 Royal / Persona 5 Scramble

Je suis excité pour ces deux jeux. Royal est essentiellement la coupe d’un réalisateur de Persona 5, qui est toujours l’un de mes jeux préférés de cette génération. L’ajout d’un autre chapitre, avec de nouveaux personnages et de nouveaux endroits à visiter, me tiendra occupé pendant un certain temps. Scramble semble être beaucoup plus intéressant et le premier jeu de style Dynasty Warriors dans lequel j’entrerai vraiment. Cela aide à ressembler beaucoup plus à un jeu d’action, avec beaucoup d’action de plate-forme et de mécaniques de RPG, qu’à un simple contrôle de territoire ou à remplir l’écran avec autant d’ennemis que possible. Les deux jeux sont faciles à récupérer pour moi cette année, et devraient être pour tout le monde.

Pour les commentaires, indiquez les jeux que vous attendez avec impatience en 2020 et pourquoi.

