Le tournoi Aeolis Kickstarter commence aujourd’hui

Beyond Fun Studio a lancé la campagne Kickstarter pour financer Aeolis Tournament, un jeu de société pour Nintendo Switch.

Le jeu devrait sortir sur Nintendo Switch en avril / mai 2020. Beyond Fun Studio espère lever 20 000 CAD d’ici février 2020.

Détails et Kickstarter ici.

Beyond Fun Studio annonce aujourd’hui le lancement de sa campagne Kickstarter pour le prochain jeu Tournoi Aeolis. La campagne durera un mois et se terminera le 13 février. En participant, les contributeurs pourront obtenir le jeu à un prix réduit et, selon le niveau de l’engagement, débloquer un accès exclusif à la version bêta dès la fin de la campagne Kickstarter.

En plus d’un prix réduit, les participants à la campagne Kickstarter auront la chance de participer activement au développement du jeu en fournissant des commentaires et des idées pour de nouveaux modes de jeu. De plus, et comme d’habitude, un grand nombre de récompenses uniques complèteront l’incitation à engager de l’argent durement gagné pour ce projet étonnant comme un artbook numérique, la bande sonore numérique, un accessoire exclusif dans le jeu, une mention dans les crédits du jeu, un beau t-shirt, des épingles et des autocollants à collectionner ainsi qu’une œuvre d’art signée selon le niveau de l’engagement.

