Le tournoi FIFA 20 organisé par Ibai a déjà un vainqueur et plus de 140 000 euros récoltés

Il a largement dépassé son objectif initial avec plus de 15 millions de téléspectateurs en finale.

Par Elena Fever / Mis à jour le 22 mars 2020 à 23h26

Il y a quelques jours, il a été annoncéLa grande idée d’Ibaipour réunir les footballeurs espagnols de la Liga qui sont en vacances forcés par le coronavirus. L’objectif était d’organiser un tournoi FIFA 20 à des fins caritatives, de collecter des fonds pour lutter contre la menace, et également de rassembler divers professionnels du sport physique dans un format unique jusqu’ici LaLigaSantanderChallenge.

Ce qui a commencé comme un projet simple, avecun objectif de 100 000 euros donnépar les téléspectateurs de Twitch, il est rapidement devenu un phénomène viral et une initiative qui a ravi les athlètes, les fans de jeux vidéo et ceux qui aiment regarder le football à la télévision. Un événement qui a su fédérerplus de 15 millions de téléspectateursdans sa grande finale et divertir les détenus.

Marco Asensio se lève avec le verre dans sa première éditionAprès des huitièmes de finale très disputés, il a quitté samedi Legans, Alavs, Eibar et le Real Madrid dans la phase suivante. Les équipes se sont rencontrées ce dimanche en quarts de finale, demi-finales et finaleslaissant Marco Asensio comme vainqueurReprésentant le club blanc, elle a traversé les disputes comme un rouleau compresseur.

Fait intéressant, le footballeur a marqué le premier but de la finaleavec votre même PNJ, quelque chose qui laisse une curieuse anecdote dans ce nouveau format qui risque de se répéter grâce à son succès. En plus des footballeurs, des commentateurs réguliers comme Ibai lui-même ont participé à l’émission.Manolo lamaou Miguel ngel Romn ou youtuber DJ Mario. Tous les avantages,pour le moment plus de 140 000 euros, sera entièrement reversé à la lutte contre le coronavirus.

