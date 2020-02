Le tournoi Gunfight récompense la saison 2 de Call Of Duty Modern Warfare – HITC

Gunfight Tournament est de retour dans Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 avec des récompenses pour les joueurs participants.

La saison 2 de Call Of Duty Modern Warfare a commencé et il n’y a pas encore de Battle Royale. Bien que son arrivée soit probable peu de temps après les fuites de carte et de gameplay de Warzone, les joueurs peuvent passer le temps d’attente en participant au tout nouveau tournoi Gunfight qui est arrivé via la mise à jour de la Saint-Valentin. Et oui, ce tournoi comprend un tas de récompenses qui ne dépendent pas toutes d’être le gagnant.

Gunfight Tournament était une fonctionnalité préférée des fans de Call Of Duty Modern Warfare quand il a été présenté pour la première fois en novembre, ce qui signifie que de nombreux fans sont heureux de voir son retour dans la saison 2. Il y avait des plaintes concernant le fait que les premières récompenses du tournoi n’étaient pas réalisables. malgré la première place, nous espérons que les joueurs ne rencontreront pas de problèmes similaires cette fois-ci.

Cependant, pour ceux qui ne pourraient jamais terminer premiers, la bonne nouvelle cette fois-ci est que vous n’avez pas besoin d’être le gagnant pour obtenir des récompenses.

Récompenses du tournoi Call of Duty Modern Warfare Gunfight pour la saison 2

Les récompenses du tournoi Gunfight de Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 sont les suivantes:

Récompenses préliminaires – Carte d’appel Cover Me et 500 XP

Récompenses de quart de finaliste – Charme diamant Bloodfest et 1000 XP

Récompenses des demi-finalistes – La mort attend la carte d’appel et 2000 XP

Récompenses de champion – Pistolet mitrailleur Riptide et 5000 XP

Terminer premier du tournoi Gunfight de la saison 2 vous fournira – bien sûr – toutes les récompenses possibles.

Changement de nom de la playlist de Call Of Duty Modern Warfare Saison 2

La mise à jour de Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 Valentine a changé certains des noms de listes de lecture.

En outre, certaines listes de lecture telles que Double Date et Ready To Mingle ont également Double XP et Double Weapon XP activés.

Chacun des changements de nom est conçu pour être un jeu amusant sur la Saint-Valentin. Il y a Double Date pour Gunfight, Heartpoint pour Hardpoint et Friends With Benefits for Ground War.

Il existe également des changements de nom dans le filtre de lecture rapide, tels que Hot Singles In Your Area, Wanna Cyber? Et Punish Me.

Ces listes de lecture seront disponibles jusqu’au 17 février.

Dans d’autres nouvelles, Bless Unleashed sera-t-il libre de jouer? Guide des packs du fondateur pour les bonus!