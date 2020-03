Le tournoi LoL MSI 2020 est déjà daté après le retard du coronavirus

En raison du coronavirus, de nombreux événements de jeux vidéo ont été reportés et d’autres ont été annulés. C’est ce qui s’est passé avec l’important événement League of Legends Mid-Season Invitational 2020, qui aurait lieu dans les mois à venir, mais a récemment annoncé qu’il subirait un retard en raison de préoccupations concernant le coronavirus (COVID-19). Jusqu’à présent, il n’y avait pas de nouvelle date pour l’événement, mais aujourd’hui, ils ont partagé quand il aura lieu.

Le directeur mondial des esports de Riot Games, John Needham, a annoncé dans un communiqué qu’après avoir très bien réfléchi à la situation, ils avaient décidé que le grand événement sur invitation de la mi-saison de League of Legends ne serait pas célébré en mai, mais que les fans devront attendre juillet pour voir la nouvelle édition. Cette mesure a été prise afin de rendre plus probable que les restrictions de voyage ne soient plus aussi intenses et que le matériel se déplace en douceur.

L’inauguration de l’événement a été réorganisée pour le 3 juillet et sa clôture aura lieu le 19 de ce même mois. Cependant, Riot Games n’a pas partagé l’emplacement et d’autres détails, mais prévoit de les annoncer bientôt. La société prévient qu’elle devrait rester flexible car la situation autour du coronavirus est délicate.

Au cas où vous l’auriez manqué: Riot Games fermera bientôt les forums de League of Legends.

En conséquence, les dates du Summer Split seront également modifiées et même les dates de début du deuxième Split commenceront avant le Mid-Season Invitational 2020. Nous vous laissons la liste des dates des différentes régions du Début du Split 2 de plusieurs régions.

OPL – 15 mai

VCS – 15 mai

LCS – 16 mai

TCL – 16 mai

LCK – 20 mai

LEC – 22 mai

CBLOL – 23 mai

LPL – 23 mai

PCS – 30 mai

LJL – 31 mai

LCL – 6 juin

LLA – 30 mai

Que pensez-vous des changements? Serez-vous à l’affût de cet événement? Pensez-vous qu’il pourrait y avoir une modification ultérieure? Dites-le nous dans les commentaires.

Depuis que nous avons parlé du coronavirus, vous serez peut-être intéressé de savoir qu’un joueur professionnel reconnu de League of Legends a fait un don important pour aider les personnes touchées par cette situation. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à League of Legends ou à la scène esports si vous cliquez sur leurs noms respectifs.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.