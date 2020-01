Le tournoi Mortal Kombat 11 “Final Kombat” présentera des bandes-annonces pour le DLC Spawn et le film de vengeance de Scorpion

Netherrealm a révélé quelques informations supplémentaires sur la prochaine Mortal Kombat 11 Tournoi «Final Kombat» qui se tiendra le 8 mars 2020.

Au cours de l’événement, Netherrealm fera ses débuts avec deux nouvelles bandes-annonces, la première étant pour le prochain personnage DLC Spawn dans Mortal Kombat 11, et le second étant une bande-annonce non censurée «Red Band» pour le prochain film d’animation Mortal Kombat Legends: la vengeance du Scorpion.

