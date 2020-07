le travail vocal de Breath Of The Wild 2 n’est pas terminé

GameXplain a fait quelques recherches et apparemment l’interview originale a été mal traduite. Les acteurs de la voix Navarro et Nerea Alfonso plaisantaient en fait sur le niveau de secret entourant le jeu, et n’étaient même pas autorisés à confirmer ou à nier s’ils reviennent pour Zelda: le souffle de la nature 2.

Histoire originale [Mon 6th Jul, 2020 11:15 BST]: Mis à part quelques offres d’emploi publiées vers la fin de l’année dernière, nous n’avons à peine entendu parler d’une seule chose à propos de la suite de La légende de Zelda: le souffle de la nature depuis sa première révélation il y a plus d’un an.

Maintenant, cependant, il semble qu’une mise à jour sur le développement du jeu ait accidentellement fait surface en ligne grâce à une interview de Marc Navarro et Nerea Alfonso, les acteurs de la voix derrière les doublages espagnols de Revali et Zelda.

Comme rapporté par Gamereactor, la paire a noté que leur travail sur le nouveau jeu était déjà effectué lors d’une conversation avec le podcast espagnol « A Coffee With Nintendo ». Fait intéressant, les deux hommes ont poursuivi en disant qu’ils n’étaient pas sûrs s’ils auraient ou non dû divulguer ces informations.

Si c’est vraiment le cas, cela suggère que le travail sur le jeu pourrait être beaucoup plus proche de l’achèvement que nous pensions à l’origine. Nous serions bien sûr en mesure de supposer que l’intrigue et le dialogue du jeu ont été entièrement écrits et scénarisés, que la localisation a également été achevée – à tout le moins sur les territoires européens – et que le doublage localisé a déjà été défini. Cela confirmerait également que Revali devrait revenir dans le jeu, ce qui est bien.

Dès que Nintendo respirera les mots « Breath of the Wild 2 » à n’importe quel titre officiel, nous nous assurerons de vous mettre à jour dès que possible. Nous espérons que nous n’aurons pas trop de temps à attendre avant ce jour.

