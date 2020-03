Le troisième épisode de Pokémon: Twilight Wings est maintenant disponible

La région de Galar a encore plusieurs histoires à raconter. Si vous vouliez explorer davantage cette région et ses personnages dans Pokémon Sword and Shield, alors la mini-série Pokémon: Twilight Wings est pour vous. Aujourd’hui, le troisième épisode de cet anime a été diffusé sur la chaîne YouTube Pokémon.

Le troisième épisode de Pokémon: Twilight Wings a pour nom “Buddy”, et se concentre sur le lien entre Hop, le frère cadet du champion de la région de Galar, Léon, et son Pokémon Wooloo.

La mini série est animée par le Studio Colorido, connu pour ses conceptions visuelles chaleureuses et invitantes et ses techniques photographiques dynamiques. Si vous avez raté le deuxième épisode de Twilight Wings, vous pouvez le vérifier ici. De la même manière, vous pouvez profiter du premier film Pokémon totalement gratuit et avec le doublage original.

Via: Pokémon

.